Özel gereksinimli oğlu için okula başladı, kızıyla birlikte mezun oldu

Genç Sağlık Sendikası Üye Sayısında Rekor Artış
Genç Sağlık Sendikası Üye Sayısında Rekor Artış
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam
Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam
'World' kredi kartı sözleşmelerine yönelik inceleme sonuçlandı
'World' kredi kartı sözleşmelerine yönelik inceleme sonuçlandı
Bakan Memişoğlu'ndan Kocaeli'ye Müjdeli Açıklamalar
Bakan Memişoğlu'ndan Kocaeli'ye Müjdeli Açıklamalar
STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı
STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı
Hayvancılık Projelerine 3,6 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı
Hayvancılık Projelerine 3,6 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
SGK Açıkladı: Hileli Maaş Alanlar Tespit Edildi, Aylıklar Kesiliyor!
SGK Açıkladı: Hileli Maaş Alanlar Tespit Edildi, Aylıklar Kesiliyor!
İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 56 Asker Yakalandı
İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 56 Asker Yakalandı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Hangi İlde Hava Nasıl Olacak?
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Hangi İlde Hava Nasıl Olacak?
MEB'den Yurt Dışındaki Gençlere Türk-İslam Tarihi Eğitimi
MEB'den Yurt Dışındaki Gençlere Türk-İslam Tarihi Eğitimi
İBB'de Usulsüzlük Operasyonu: 42 Şüpheli Gözaltında
İBB'de Usulsüzlük Operasyonu: 42 Şüpheli Gözaltında
İş Adamı İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı İddiası
İş Adamı İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı İddiası
703 Sayılı KHK'ye Yönelik Yasal Düzenleme Komisyon'dan Geçti
703 Sayılı KHK'ye Yönelik Yasal Düzenleme Komisyon'dan Geçti
'İngiliz Hastanın Kalbi Otopside Yoktu' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
'İngiliz Hastanın Kalbi Otopside Yoktu' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
Türkiye'de İlk İslamofobiyle Mücadele Merkezi Açıldı!
Türkiye'de İlk İslamofobiyle Mücadele Merkezi Açıldı!
2 Mayıs'tan Sonra İsrail ile Ticaret Tamamen Durduruldu!
2 Mayıs'tan Sonra İsrail ile Ticaret Tamamen Durduruldu!
DMM'den 2B Arazileriyle İlgili Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Açıklama
DMM'den 2B Arazileriyle İlgili Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Açıklama
İBB'ye Yönelik 3. Dalga Operasyonda 13 Tutuklama Kararı
İBB'ye Yönelik 3. Dalga Operasyonda 13 Tutuklama Kararı
Öğretmenlerin İl İçi Sıra Bilgileri Açıklandı
Öğretmenlerin İl İçi Sıra Bilgileri Açıklandı
YUM-BİR'den Marketlere Eleştiri: Zamda Hızlı, İndirimde Yavaşlar
YUM-BİR'den Marketlere Eleştiri: Zamda Hızlı, İndirimde Yavaşlar
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Sıcaklık Rekoru Kırılacak!
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Sıcaklık Rekoru Kırılacak!
Yargıtay'dan Önemli Karar: Enflasyon Zararı da İstenebilecek
Yargıtay'dan Önemli Karar: Enflasyon Zararı da İstenebilecek
Kamu İşçileri Zam Teklifi Bekliyor! Teklif Gecikirse Grev Kapıda
Kamu İşçileri Zam Teklifi Bekliyor! Teklif Gecikirse Grev Kapıda
İcra Müdür Yardımcısı ve Katibe Rüşvetten Suçüstü
İcra Müdür Yardımcısı ve Katibe Rüşvetten Suçüstü
Erdoğan: Tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan: Tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Bakan Bayraktar: Suriye'ye Gaz ve Elektrik İhracatı Artacak
Bakan Bayraktar: Suriye'ye Gaz ve Elektrik İhracatı Artacak
Şimşek: Enflasyon 2025'te de Düşecek, Hayat Pahalılığı Bitecek!
Şimşek: Enflasyon 2025'te de Düşecek, Hayat Pahalılığı Bitecek!
İzmir Belediyesi'nin Elazığ'a Okul Sözü Gerçekleşmedi
İzmir Belediyesi'nin Elazığ'a Okul Sözü Gerçekleşmedi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Özel gereksinimli oğlu için okula başladı, kızıyla birlikte mezun oldu

Hatay'da yaşayan Meryem Güraslan, özel gereksinimli oğlu için başladığı çocuk gelişimi bölümünü birincilikle bitirerek mezun oldu. Kızı Merve ile aynı yıl mezuniyet sevinci yaşadı. Anne-kız kep atma töreninde birlikte poz verdi ve bu gurur dolu anı paylaştı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 13:03, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 13:05
Yazdır
Özel gereksinimli oğlu için okula başladı, kızıyla birlikte mezun oldu

Meryem Güraslan (35), Hatay'da yaşayan bir ev kadını olarak, özel gereksinimli oğlu Fatih'i (9) daha iyi anlayabilmek için dört yıl önce başladığı çocuk gelişimi bölümünü birincilikle tamamladı. Güraslan, aynı zamanda başka bir liseden mezun olan kızı Merve (18) ile birlikte mezuniyet töreninde kep atma heyecanı yaşadı. Anne ve kızı, iki farklı okuldan mezun olmanın mutluluğunu birlikte paylaştı. Güraslan, bu süreçte hem annelik hem de öğrencilik görevini başarıyla yürüttü.

Başarı Hikayesi: Meryem Güraslan'ın Azmi

Antakya ilçesinde yaşayan Meryem Güraslan, üç çocuğundan en küçüğü olan özel gereksinimli oğlu Fatih'in gelişimine katkı sağlamak amacıyla Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açık öğretim çocuk gelişimi bölümüne kayıt yaptırdı. Eğitimini başarıyla tamamlayarak bölüm birincisi oldu. Aynı dönemde kızı Merve Güraslan da Yüksel Kemal Behzetoğlu Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Anne-kız, mezuniyet törenlerinde birlikte poz verdi.

Güraslan'ın Duyguları

  • "Özel gereksinimli bir çocuğum var. Onunla daha iyi iletişim kurmak, ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için bu bölümü okumaya karar verdim. Kolay olmadı ama vazgeçmedim. Hem annelik hem öğrencilik görevini bir arada yürüttüm. Bugünse kızımla aynı dönemde mezun olmanın gururunu yaşıyorum. Bu duyguyu tarif etmekte zorlanıyorum. Birinci olmayı beklemiyordum. Ödül töreninde adım okunduğu anda heyecanım bir kat daha arttı."Meryem Güraslan, çocuk gelişimi bölümünü birincilikle bitirdi.
  • Kızı Merve Güraslan da aynı yıl başka bir liseden mezun oldu.
  • Anne-kız birlikte kep atma töreninde büyük sevinç yaşadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber