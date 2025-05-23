Özel gereksinimli oğlu için okula başladı, kızıyla birlikte mezun oldu
Hatay'da yaşayan Meryem Güraslan, özel gereksinimli oğlu için başladığı çocuk gelişimi bölümünü birincilikle bitirerek mezun oldu. Kızı Merve ile aynı yıl mezuniyet sevinci yaşadı. Anne-kız kep atma töreninde birlikte poz verdi ve bu gurur dolu anı paylaştı.
Meryem Güraslan (35), Hatay'da yaşayan bir ev kadını olarak, özel gereksinimli oğlu Fatih'i (9) daha iyi anlayabilmek için dört yıl önce başladığı çocuk gelişimi bölümünü birincilikle tamamladı. Güraslan, aynı zamanda başka bir liseden mezun olan kızı Merve (18) ile birlikte mezuniyet töreninde kep atma heyecanı yaşadı. Anne ve kızı, iki farklı okuldan mezun olmanın mutluluğunu birlikte paylaştı. Güraslan, bu süreçte hem annelik hem de öğrencilik görevini başarıyla yürüttü.
Başarı Hikayesi: Meryem Güraslan'ın Azmi
Antakya ilçesinde yaşayan Meryem Güraslan, üç çocuğundan en küçüğü olan özel gereksinimli oğlu Fatih'in gelişimine katkı sağlamak amacıyla Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açık öğretim çocuk gelişimi bölümüne kayıt yaptırdı. Eğitimini başarıyla tamamlayarak bölüm birincisi oldu. Aynı dönemde kızı Merve Güraslan da Yüksel Kemal Behzetoğlu Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Anne-kız, mezuniyet törenlerinde birlikte poz verdi.
Güraslan'ın Duyguları
- "Özel gereksinimli bir çocuğum var. Onunla daha iyi iletişim kurmak, ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için bu bölümü okumaya karar verdim. Kolay olmadı ama vazgeçmedim. Hem annelik hem öğrencilik görevini bir arada yürüttüm. Bugünse kızımla aynı dönemde mezun olmanın gururunu yaşıyorum. Bu duyguyu tarif etmekte zorlanıyorum. Birinci olmayı beklemiyordum. Ödül töreninde adım okunduğu anda heyecanım bir kat daha arttı."Meryem Güraslan, çocuk gelişimi bölümünü birincilikle bitirdi.
- Kızı Merve Güraslan da aynı yıl başka bir liseden mezun oldu.
- Anne-kız birlikte kep atma töreninde büyük sevinç yaşadı.