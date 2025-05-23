Yasa Dışı Hayvan Ticareti Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltında

Ankara merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, satışı yasak olan hayvanları kanuna aykırı yöntemlerle Türkiye'ye getiren ve çoğaltarak ticaretini yapan kişilere yönelik önemli bir adım atıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi koordinesinde, Ankara, İstanbul, Bursa, Sakarya ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda toplamda 96 egzotik hayvan ele geçirildi.

Ele Geçirilen Egzotik Hayvanlar

21 egzotik yılan

20 yılan yumurtası

1 maymun

4 sincap

27 hamster cinsi fare

26 gecko cinsi kertenkele

9 tarantula cinsi örümcek

8 sultan ve gökkuşağı cinsi papağan

Soruşturmanın Seyri ve Sonuçları

Ele geçirilen hayvanlar yetkililere teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Bu operasyon, yasa dışı hayvan ticaretine karşı yürütülen mücadelede önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.