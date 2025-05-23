Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükselirken, indi bindi ücreti ise 100 liradan 130 liraya çıkarıldı. Bu yeni tarife, 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacak. Son zam ise 28 Ağustos 2024'te yapılmıştı.

Ankara'da Taksi Ücretlerinde Son Durum