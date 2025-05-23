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Genç Sağlık Sendikası Üye Sayısında Rekor Artış

Genç Sağlık Sendikası, üye sayısında rekor artışla sağlık sektöründe dikkat çekiyor. Toplam üye sayısı 60 bine yaklaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 13:23, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 13:24
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Genç Sağlık Sendikası Üye Sayısında Rekor Artış

Genç Sağlık Sendikası, 2024-2025 döneminde gösterdiği büyüme ile dikkatleri üzerine çekti. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 50.000 üye barajını aşan sendika, üniversiteler ve diğer kurumlarla birlikte toplamda 60 bine yaklaşan üye sayısına ulaştı. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 58 sendika arasında en fazla büyüyen sendika unvanını kazanan Genç Sağlık Sendikası, örgütlenme çalışmalarındaki kararlılığı ve sahadaki gücüyle öne çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı'nda Büyük Sıçrama

Geçtiğimiz yıl yalnızca Sağlık Bakanlığı kadrolarında 43.701 olan sendika üye sayısı, bu yıl 48.417'ye ulaştı. Bu artışla birlikte sendika, 50.000 üye barajını aşarak tarihi bir eşiği geride bıraktı. Bu başarı, sağlık emekçilerinin sendikaya duyduğu güvenin ve inancın somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Toplam Üye Sayısı 60 Bine Yaklaştı

Genç Sağlık Sendikası, sadece Sağlık Bakanlığı ile sınırlı kalmayıp üniversite hastaneleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere farklı kurumlardaki kamu çalışanlarını da bünyesine kattı. Bu doğrultuda, sendikanın toplam üye sayısı 60 bine yaklaşarak sendikal alanda güçlü bir konuma ulaştı.

Genel Başkan Osman Kaya'dan Açıklama

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, rekor büyümeye ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "Bu büyüme, sadece sayısal bir artış değil; gençlerin iradesinin, sahadaki emeğin ve kararlılığın bir sonucudur."
  • "Türkiye genelinde gençlerin sendikal alanda yetkiyi alacağından en küçük bir şüphemiz yok."
  • "Genç Sağlık Sendikası olarak yalnızca bugünün değil, geleceğin sendikasıyız."

Gençliğin Gücüyle Geleceğe Yürüyorlar

Kısa sürede ulaşılan bu başarı; vizyoner liderlik, teşkilat bilinci ve gençliğin enerjisiyle harmanlanmış bir sendikal modelin sonucu olarak görülüyor. Genç Sağlık Sendikası, gelecekte yetkiyi devralma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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