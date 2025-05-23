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Türkiye, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığında Zirvede

Türkiye, 2024 yılında hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan varlığında Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sıraya yerleşti. Son veriler ve karşılaştırmalar burada.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 13:44, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 13:45
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Türkiye, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığında Zirvede

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile karşılaştırıldığında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında ilk sırada yer almaktadır. Eurostat ve TÜİK verilerine göre, 2024 yılında Türkiye, AB ülkelerine kıyasla hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan varlığında lider konuma yükselmiştir.

Büyükbaş Hayvan Sayısında Türkiye'nin Liderliği

Büyükbaş hayvancılıkta AB ülkeleri arasında ilk sırayı 16 milyon 429 bin adetle Fransa alırken, onu 10 milyon 461 bin ile Almanya, 6 milyon 308 bin ile İrlanda, 6 milyon 190 bin ile Polonya, 6 milyon 174 bin ile İspanya, 5 milyon 765 bin ile İtalya ve 3 milyon 562 bin ile Hollanda izlemektedir.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla 16 milyon 986 bin olmuştur.

Böylece Türkiye, geçen yıl AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında büyükbaş hayvan varlığında ilk sırada yer almıştır. Türkiye, 2023 yılında ise büyükbaş sayısında Fransa'nın ardından ikinci sıradaydı. Son veriler, Türkiye'nin büyükbaş sayısında Fransa'yı tekrar geçerek ilk sıraya yükseldiğini göstermektedir.

Küçükbaş Hayvanlarda Türkiye'nin Üstünlüğü

Koyun Varlığında Türkiye'nin Farkı

AB ülkelerinde küçükbaş hayvanlardan koyun sayısında ilk sırayı 13 milyon 476 bin ile İspanya alırken, onu 10 milyon 443 bin ile Romanya, 7 milyon 774 bin ile Yunanistan, 6 milyon 607 bin ile Fransa, 5 milyon 390 bin ile İtalya, 3 milyon 637 bin ile İrlanda ve 2 milyon 142 bin ile Portekiz takip etmektedir.

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam küçükbaş hayvan sayısı yüzde 4,8 artışla 54 milyon 903 bin olurken, koyun varlığı 44 milyon 81 bin olarak kayıtlara geçmiştir. Koyun varlığında Türkiye, Avrupa'daki en yakın rakibi olan İspanya'yı 3 kat geçmiştir.

Keçi Sayısında Türkiye'nin Liderliği

  • Yunanistan: 2 milyon 576 bin keçi
  • İspanya: 2 milyon 361 bin keçi
  • Romanya: 1 milyon 426 bin keçi
  • Fransa: 1 milyon 339 bin keçi
  • İtalya: 911 bin keçi
  • Hollanda: 552 bin keçi

Türkiye'de geçen yıl toplam keçi varlığı da yüzde 5 artışla 10 milyon 822 bin olarak belirlenmiştir. Bu keçi sayısıyla da Türkiye, AB ülkelerinin tamamını geçerken en yakın rakibi Yunanistan'ı 4 kat aşmıştır.

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