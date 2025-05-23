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Kurban Bayramı Tatili Süresi Açıklandı

Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı büyük merak konusu olurken tartışmalara son noktayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun koydu. Altun Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayıp 9 Haziran Pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı. Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü yeniden başlayacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 14:18, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 16:25
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Kurban Bayramı Tatili Süresi Açıklandı

Kurban Bayramı tatilinin süresi kamu çalışanları için netleşti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacağını ve 9 Haziran Pazartesi günü sona ereceğini duyurdu.

Altun, "6-7-8-9 Haziran tarihlerinde kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir" ifadelerini kullandı.

Toplamda 4,5 günlük resmi izinle birlikte hafta sonları da eklendiğinde kamu çalışanları 5 günlük bir tatil yapacak.

Altun, ayrıca bayramın birlik ve beraberliği pekiştirmesini temenni ederek, yola çıkacak vatandaşlara da güvenli yolculuklar diledi.

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