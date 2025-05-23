Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesine Tehdit Davasında Hapis Cezası

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan çocuk yaştaki 5 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nde görülen davada, "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla tutuklu yargılanmalarına başlanan 5 kişiden 3'ü duruşma salonuna getirildi, 2'si ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, "yaş küçüklüğü" maddesinden indirim uyguladığı M.G, E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G. için "suçu ve suçluyu övme" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

için "suçu ve suçluyu övme" suçundan ayrı ayrı verdi. Bu kişiler hakkında "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit" suçundan beraat kararı verildi.

M.G. , "silahla tehdit" suçundan yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

, "silahla tehdit" suçundan yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak çarptırıldı. M.G'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G. hakkında birden fazla adli kontrol tedbiri uygulanıp tahliye edildi.

İddianame Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi "müşteki" olarak yer aldı. İddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta öldüğü, olaya ilişkin İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 sanık hakkında dava açıldığı belirtildi.

Mahkemede ilk duruşmanın yapılacağı 10 Nisan'dan kısa süre önce, sosyal medyada farklı kullanıcı isimlerine sahip hesaplardan müştekilere yönelik ısrarla ve sistematik olarak silah fotoğrafının atıldığı, tehdit içerikli mesajlara da yer verildiği iddianamede kaydedildi.

Sosyal Medya Tehditleri ve Mesajlar

Müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin telefonuna 6 Nisan'da M.G'ye ait numaradan gelen mesajda, tehdit edenlerden birinin özür dilediği ve pişman olduğunun iletildiği ancak Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünün mail hesabına gelen ihbarda müşteki ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabının M.G. tarafından kullanıldığının bildirildiği aktarıldı.

Savcılığın Talebi ve Diğer Kararlar