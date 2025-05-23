Otomobil ve Otobüs Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza, Alpaslan Türkeş Bulvarı Çocuk Yuvası Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Olayda, K.A. yönetimindeki 06 DSV 317 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden M.K. idaresindeki 46 H 0062 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada toplamda 9 kişi yaralandı ve ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Detayları

Kaza, Alpaslan Türkeş Bulvarı Çocuk Yuvası Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

K.A. yönetimindeki otomobil, M.K. idaresindeki halk otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada toplamda 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan E.B., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Ardından

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların tedavileri kentteki hastanelerde devam ediyor. Yetkililer, trafik güvenliği konusunda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.