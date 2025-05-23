Otomobil ve Otobüs Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Detaylar haberimizde.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza, Alpaslan Türkeş Bulvarı Çocuk Yuvası Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Olayda, K.A. yönetimindeki 06 DSV 317 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden M.K. idaresindeki 46 H 0062 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada toplamda 9 kişi yaralandı ve ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza Detayları
- Kaza, Alpaslan Türkeş Bulvarı Çocuk Yuvası Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
- K.A. yönetimindeki otomobil, M.K. idaresindeki halk otobüsüne arkadan çarptı.
- Kazada toplamda 9 kişi yaralandı.
- Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
- Yaralılardan E.B., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın Ardından
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların tedavileri kentteki hastanelerde devam ediyor. Yetkililer, trafik güvenliği konusunda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.