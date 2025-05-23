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Otomobil ve Otobüs Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 15:05, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 15:05
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Otomobil ve Otobüs Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza, Alpaslan Türkeş Bulvarı Çocuk Yuvası Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Olayda, K.A. yönetimindeki 06 DSV 317 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden M.K. idaresindeki 46 H 0062 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada toplamda 9 kişi yaralandı ve ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Detayları

  • Kaza, Alpaslan Türkeş Bulvarı Çocuk Yuvası Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
  • K.A. yönetimindeki otomobil, M.K. idaresindeki halk otobüsüne arkadan çarptı.
  • Kazada toplamda 9 kişi yaralandı.
  • Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
  • Yaralılardan E.B., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Ardından

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların tedavileri kentteki hastanelerde devam ediyor. Yetkililer, trafik güvenliği konusunda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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