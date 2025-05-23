E-İmza Skandalı: 16 İlde Eş Zamanlı Operasyonda 58 Gözaltı

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Şüphelilerin, 33 kamu görevlisi adına ikiz e-imza çıkartıp, kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağladıkları ve bu yolla çıkar elde ettikleri tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 60 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonun Detayları

58 kişi gözaltına alındı.

gözaltına alındı. 2 şüpheli nin yurt dışında olduğu belirlendi.

nin yurt dışında olduğu belirlendi. Firari şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Soruşturmanın Kapsamı

Soruşturma kapsamında, kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlanması ve bu yolla menfaat temin edilmesi iddiaları araştırılıyor. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürdürülüyor.



