E-İmza Skandalı: 16 İlde Eş Zamanlı Operasyonda 58 Gözaltı
Ankara merkezli olarak 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak menfaat temin ettiği iddia edilen şüphelilere yönelik önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda, 58 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 22:43, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 22:44
Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Şüphelilerin, 33 kamu görevlisi adına ikiz e-imza çıkartıp, kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağladıkları ve bu yolla çıkar elde ettikleri tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 60 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyonun Detayları
- 58 kişi gözaltına alındı.
- 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.
- Firari şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Soruşturmanın Kapsamı
Soruşturma kapsamında, kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlanması ve bu yolla menfaat temin edilmesi iddiaları araştırılıyor. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürdürülüyor.