E-İmza Skandalı: 16 İlde Eş Zamanlı Operasyonda 58 Gözaltı

Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz
Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz
İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama
İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama
TCMB Rezervlerinde Son Durum: Altın Düşerken Döviz Fırladı
TCMB Rezervlerinde Son Durum: Altın Düşerken Döviz Fırladı
Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Savcıyı Makamında Tehditte İstenen Cezalar Belli Oldu
Savcıyı Makamında Tehditte İstenen Cezalar Belli Oldu
İkinci El Otomobilde Talep Patladı! Fiyatlar 22 Aydır Düşüşte
İkinci El Otomobilde Talep Patladı! Fiyatlar 22 Aydır Düşüşte
Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar Geçici, Çok Abartmamak Gerekir
Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar Geçici, Çok Abartmamak Gerekir
Depozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!
Depozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!
524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu
524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu
İŞKUR Araştırdı: İkiz Dönüşümle İstihdamın Azalacağı ve Artacağı Meslekler
İŞKUR Araştırdı: İkiz Dönüşümle İstihdamın Azalacağı ve Artacağı Meslekler
Teklif TBMM'de: Trafik Cezaları Sil Baştan Değişiyor!
Teklif TBMM'de: Trafik Cezaları Sil Baştan Değişiyor!
Bahçeli'den Erdoğan'a: Daha Yapacak Çok Hizmetiniz Var
Bahçeli'den Erdoğan'a: Daha Yapacak Çok Hizmetiniz Var
Erdoğan Açıkladı: Doğum Yardımı Ödemeleri Toplu Olarak Yapılacak
Erdoğan Açıkladı: Doğum Yardımı Ödemeleri Toplu Olarak Yapılacak
Kurban Bayramı Tatili Süresi Açıklandı
Kurban Bayramı Tatili Süresi Açıklandı
Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Takvimi Netleşti Mi?
Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Takvimi Netleşti Mi?
Şimşek: Enflasyon, öngörülen tahmin aralığının içinde olacak
Şimşek: Enflasyon, öngörülen tahmin aralığının içinde olacak
Genç Sağlık Sendikası Üye Sayısında Rekor Artış
Genç Sağlık Sendikası Üye Sayısında Rekor Artış
Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam
Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam
'World' kredi kartı sözleşmelerine yönelik inceleme sonuçlandı
'World' kredi kartı sözleşmelerine yönelik inceleme sonuçlandı
Bakan Memişoğlu'ndan Kocaeli'ye Müjdeli Açıklamalar
Bakan Memişoğlu'ndan Kocaeli'ye Müjdeli Açıklamalar
STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı
STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı
Hayvancılık Projelerine 3,6 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı
Hayvancılık Projelerine 3,6 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
SGK Açıkladı: Hileli Maaş Alanlar Tespit Edildi, Aylıklar Kesiliyor!
SGK Açıkladı: Hileli Maaş Alanlar Tespit Edildi, Aylıklar Kesiliyor!
İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 56 Asker Yakalandı
İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 56 Asker Yakalandı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Hangi İlde Hava Nasıl Olacak?
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Hangi İlde Hava Nasıl Olacak?
İBB'de Usulsüzlük Operasyonu: 42 Şüpheli Gözaltında
İBB'de Usulsüzlük Operasyonu: 42 Şüpheli Gözaltında
İş Adamı İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı İddiası
İş Adamı İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı İddiası
703 Sayılı KHK'ye Yönelik Yasal Düzenleme Komisyon'dan Geçti
703 Sayılı KHK'ye Yönelik Yasal Düzenleme Komisyon'dan Geçti
'İngiliz Hastanın Kalbi Otopside Yoktu' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
'İngiliz Hastanın Kalbi Otopside Yoktu' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

E-İmza Skandalı: 16 İlde Eş Zamanlı Operasyonda 58 Gözaltı

Ankara merkezli olarak 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak menfaat temin ettiği iddia edilen şüphelilere yönelik önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda, 58 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 22:43, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 22:44
Yazdır
E-İmza Skandalı: 16 İlde Eş Zamanlı Operasyonda 58 Gözaltı

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Şüphelilerin, 33 kamu görevlisi adına ikiz e-imza çıkartıp, kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağladıkları ve bu yolla çıkar elde ettikleri tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 60 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonun Detayları

  • 58 kişi gözaltına alındı.
  • 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.
  • Firari şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Soruşturmanın Kapsamı

Soruşturma kapsamında, kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlanması ve bu yolla menfaat temin edilmesi iddiaları araştırılıyor. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürdürülüyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber