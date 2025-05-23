Depozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!

Sakarya'da çeşitli programlara katılan Kurum, Tarihi Orhan Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti ve Adapazarı Belediyesi'nin kent merkezindeki "Ada Hayat" projesi inşaat alanını gezdi. Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı"na katılan Kurum, pilot uygulaması Sakarya'da başlatılan sistem kapsamında üretilen atık toplama makinesini kullandı.

Depozito İade Sistemi ve Sıfır Atık Hareketi

Kurum, Yunus Emre'nin "Bu dünya bir ağaç, bizler de dalında çiçekleriz." sözünü paylaşarak çevreye verilen zararın geleceğe de zarar verdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Emine Erdoğan'ın öncülüğünde çevreyi korumak için kararlılıkla adımlar attıklarını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin, "Sıfır Atık Hareketi" ile insanlığa örnek olduğunu ifade etti. Depozito sisteminin, 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin 2025'ten geleceğe uzanan en önemli adımı olduğuna değindi.

Atıkların Ham Maddeye Dönüşümü ve Ekonomik Katkı

Türkiye'de her yıl yaklaşık 35 milyon ton katı atık ortaya çıkıyor ve bunun yüzde 25'ini içecek ambalajları oluşturuyor. Bu ciddi atık miktarını fırsata dönüştürmek için Türkiye Çevre Ajansı kuruldu ve Depozito Yönetim Sistemi için altyapı çalışmaları başlatıldı. Kurumlar, sektör birlikleri, perakendeciler ve sanayicilerle ortak çalışmalar yapılarak geri kazanım sisteminin saha yönetiminin temelleri atıldı.

Depozito Sisteminin Faydaları

1 ton atık camın geri dönüşümüyle havada yüzde 20, suda yüzde 50 daha az kirlilik

Yüzde 30 ham madde tasarrufu

Avrupa'da cam şişe geri dönüşüm oranı yüzde 80, Türkiye'de ise yüzde 3

Sadece Sakarya'da 1,5 ayda 100 ton cam atığı toplandı

Yılda 200 binden fazla pet şişe toplanması hedefleniyor

Her yıl 500 milyon avrodan fazla ekonomik katkı

Her yıl 10 bin yeni, sağlam, deprem dirençli konut; 150'den fazla yeni okul ve 10 yeni hastane

Sistemin Uygulanması ve Hedefler

Bakanlık olarak sistemle yıllık yaklaşık 25 milyar içecek ambalajı izlenebilir hale getirildi. Ambalajlara özel Depozito Yönetim Sistemi işareti ve barkodu eklenerek ürünlerin ham maddeye dönüşmesi sağlanıyor. Vatandaşlar iade süreçlerinde "DOA" isimli mobil uygulamayı kullanıyor ve e-cüzdanlarında depozito bedelini biriktirebiliyor. Sakarya'da kurulan 30 depozito iade makinesi ile günde ortalama 30 bin ambalaj toplanıyor ve şimdiye kadar 1,3 milyon tek kullanımlık içecek ambalajı toplandı.

Pilot Uygulamalar ve Yaygınlaştırma Planı

Kızılcahamam'da yılda ortalama 472 ton atık dönüştürülüyor

Kızılcahamam ve Sakarya'dan sonra Erzurum, Samsun, Mersin, Gaziantep, Konya ve İzmir'de de çalışmalar başlatıldı

2026 başında tüm il ve ilçelerde makine kurulumu tamamlanacak

Sistem 25 milyar şişeden fazlasını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak

86 milyon vatandaşın tamamı sisteme dahil edilecek

Kentsel Dönüşüm ve Sapanca Gölü İçin Projeler

Murat Kurum, Sapanca Gölü'nün güzelliğine yaraşır projeler yapacaklarını belirtti. Göl çevresindeki kaçak yapıların hem doğal güzelliği hem de vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların istekleri doğrultusunda hareket edeceklerini ve hem Sapanca Gölü etrafında hem de depremle ilgili örnek projeler gerçekleştireceklerini ifade etti. Sakarya'nın afetlere dirençli hale gelmesi için tüm kurumlar ve vatandaşlarla birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Programda Yer Alan Diğer Katılımcılar ve Ödüller

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de programda konuşma yaptı. Toplantının sonunda bakanlığa depozito yönetim sistemi önerisinde bulunan Aren Angın Küçük'e bisiklet hediye edildi.



