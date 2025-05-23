Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacak.

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