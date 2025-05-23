Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu'nu yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 16:22, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 16:47
2025 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu yayımlandı.
Resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacak.
Öğretmenler başvurularını 28 Mayıs-02 Haziran 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Atamalar 03 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak.
Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
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