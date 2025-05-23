Yeşilçam oyuncusu üniversite öğrencisi tarafından öldürüldü

İstanbul'da üniversite öğrencisi genç kız, eski Yeşilçam oyuncusunu öldürdü.

Olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hollanda'da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (62) bir süre önce Beşiktaş'taki evine geldi. Sulukahya olay günü sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.'yi (20) evine davet etti.

ARALARINDA KAVGA ÇIKTI, BIÇAKLA SALDIRDI

Eve gelen üniversite öğrencisiyle Sulukahya arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada mutfaktan bıçak alan Fatma Gülsüm P. Sulukahya'yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Sürünerek alt kata inen Sulukahya, komşusundan yardım istedi.

SULUKAHYA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ÖĞRENCİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada polis, Fatma Gülsüm P.'nin binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli Fatma Gülsüm P., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını iddia ederek mutfaktan aldığı bıçakla onu bıçakladığını söyledi. Şüpheli Fatma Gülsüm P., emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

KATİL ZANLISININ KAÇIŞ ANLARI

Öte yandan Serdar Sulukahya ile Fatma Gülsüm P.'nin, Sulukahya'nın evine girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Sulukahya önce evinin bulunduğu apartmandan çıkıyor ardından Sulukahya ile Fatma Gülsüm P. birlikte apartmana giriyor.

Sulukahya'nın elinde bir poşet olması dikkat çekiyor. Önlü arkalı apartmana girdikten sonra Sulukahya ve Fatma Gülsüm P. daireye doğru ilerliyor. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise, Fatma Gülsüm P.'nin apartmandan koşarak kaçtığı anlar görülüyor.

MEHMET SERDAR SULUKAHYA KİMDİR?

Mehmet Serdar Sulukahya, 1 Ocak 1962'de İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinde Fatma Girik, Tarık Akan, Ahu Tuğba ve Nuri Alço gibi isimlerle çalışan Sulukahya, Yeşilçam'da "Beyaz Ölüm", "Hülyam" ve "Yakılacak Kadın" gibi birçok filmde rol aldı.