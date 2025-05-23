Asansör boşluğuna düşerek ölen Beren'in davasında itfaiye görevlilerine ceza

Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar apartman yöneticisi Yılmaz Güney, itfaiye görevlileri Buğra Yalabık, Bayram Babatürk, Ercan Akyıldız ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki celse savcının esas hakkında mütalaasını sunduğunu hatırlatarak, sanıklara son savunmaları için söz verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca görevlendirilerek olay yerine gittiğini anlatan sanık Buğra Yalabık, ekipte yeni olduğu için verilen emirlerin dışına çıkmadığını ve Ercan Akyıldız'ın kendisine verdiği talimatta yanlışlık görmediğini savunarak beraatını talep etti.

Sanık Bayram Babatürk de, olay anında asansörün makine dairesinin anahtarını bulmakla meşgul olduğunu belirterek, "Olayı görür görmez müdahale etmeye çalıştım, yetişemedim. Olay gerçekleşmeden önce de anahtarı bulmaya çalışıyordum. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanıklar Yılmaz Güney ve Ercan Akyıldız da suçlamaları reddederek, beraatlarını talep etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Buğra Yalabık ve Bayram Babatürk'e 'taksirle ölüme neden olma' suçundan verdiği 2 yıl 6'şar ay hapis cezasını 76'şar bin lira, aynı suçtan Ercan Akyıldız'a verdiği 2 yıl 11 ay hapis cezasını 106 bin lira adli para cezasına çevirirken, bina yöneticisi Güney'in ise beraatına hükmetti.