Boğazına yemek kaçan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

Barbaros İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Çağrı Misli'nin (9) 19 Mayıs'ta kentteki bir alışveriş merkezindeki restoranda nefes borusuna yemek parçası kaçtı.

Burada fenalaşan ve ilk müdahalesi yapılan Misli, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Çağrı Misli, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Küçük öğrenci için Baklacı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi, ailesi taziyeleri burada kabul etti.

Çağrı Misli'nin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Misli'nin öğretmenleri, arkadaşları ve yakınları katıldı.