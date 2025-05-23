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Savcı, Zehra Kınık için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istedi

Beykoz'daki ölümcül trafik kazasında, sanık Fatma Zehra Kınık Demir'in asli kusurlu olduğu tespit edildi. Savcı, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 18:40, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 19:01
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Beykoz'da meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada, sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada, Cumhuriyet Savcısı Semih Duman celse arası mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık sürücü Fatma Zehra Kınık Demir'in sevk ve idaresindeki otomobille tali yolda gitmek isterken, ana yolda seyir halinde bulunan suça sürüklenen çocuk Y.S.Ö.'nün kullandığı motosiklete çarptığı ve yolcu olarak bulunan Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın Detayları ve Mütalaa

  • Kaza nedeniyle yaralanan yayalardan İbrahim Ethem Üstünçelik şikayetçi olmadı.
  • Muammer Kızıl ise kollukta şikayetçi oldu fakat kovuşturma aşamasında şikayetinden vazgeçti.
  • Kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tutanağına göre, sanık Demir'in 2918 sayılı Karayolları Taşıma Yönetmeliğince kural ihlali yaptığı ve asli kusurlu olduğu tespit edildi.
  • Suça sürüklenen çocuk Y.S.Ö.'nün ise kural ihlali yaptığı ve tali kusurlu olduğu belirtildi.

Cezalandırma Talebi

Bu kapsamda, mütalaada sanık Demir'in "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılması istendi.

İddianameden Ayrıntılar

  • 9 Temmuz'da, şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı araç ile Y.S.Ö.'nün kullandığı motosiklet çarpıştı.
  • Devrilen motosiklet yerde sürüklenip kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl'a çarptı.
  • Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlas Çeki, beton bariyerlere çarparak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.
  • Kızıl ve Y.S.Ö. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
  • Kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tespit tutanağına göre, şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir'in kusurlu olduğu tespit edildi.

Ek İddianame ve Mahkeme Kararı

İddianamenin kabul edilmesinin ardından, savcılık müştekilerden 18 yaşından küçük Y.S.Ö.'nün de olayda sorumluluğu olduğunu tespit ederek hakkında ek iddianame düzenledi. Mahkeme, Y.S.Ö. hakkındaki ek iddianamenin ana iddianameyle birleştirilmesine karar verdi.


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