Ahmet Özer'in terörden yargılandığı duruşma ertelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla tekrar tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşma başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen davanın duruşması, salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri Adliyesi 1 numaralı salonunda görülüyor. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili katıldı.

Tutuklu sanık Ahmet Özer, 150 bin lira aylık geliri olduğunu söyleyerek, "Böyle iddialarla muhatap olmak, barışa ve bilime kendini vermiş biri olarak beni yaralıyor. Yaşamım boyunca insan haklarından, demokrasiden ayrılmadım. 2011 yılından itibaren PKK ve başka bir ideolojik düşünceyle bağlantım olmadı. Böyle birşeyle itham edilmek benim için zuldür. 'Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye'ye aittir' sözü mesela bana aittir. Bugün barış sürecinde yürütülenler, benim yıllarca savunduğum görüşlerdir. Bu süreçten memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Benim burada bulunmamın birinci nedeni Esenyurt Belediye Başkanı olmamdır. Ben Esenyurt Belediye Başkanı olmasaydım üniversitelerde belki de rektör olacaktım, profesör olacaktım. Ben üniversitelerde olsaydım belki de beni barış sürecinde konuşma yapmaya çağıracaklardı. Ben Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atayacakları için buradayım. Eskiden beri 'Esenyurt'u alan İstanbul'u alır, İstanbul'u alan Türkiye'yi alır' denir. Bana bu yapılanlara Esenyurt halkının yüzde 80'i itiraz ediyor." dedi.

'BUNU BİLMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Özer, "Öncelikle burada benimle ilgili olup olmadığı belli olmayan bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ayrıca tanık 2019'da itirafta bulunmuş. Gizli tanık 2020'de itiraflarda bulunmuş. Madem o zamanlar itirafta bulunmuş, neden o zamanlar ismimi vermemiş. Hadi o zaman söylemediler, benim adaylığım ilan edildiğinde neden gidip emniyete konuşmamışlar. Ben Belediye Başkanı olduktan sonra, Türkiye'nin en büyük ilçesini yönetirken neden gidip ihbarda ve itirafta bulunmamışlar. Bulunamazlardı çünkü ne onlar beni tanıyor ne de ben onları. Bulunamazlardı çünkü olmayan bir şeyin itirafı, ifadesi de olmaz. Biliyorsunuz ki İmralı görüşmelerinde benim ismim geçiyor ki bu iddiaları kesinlikle reddediyorum. Benim irademin dışında üçüncü şahıslar arasında yapılan konuşmada adımın geçmesi nasıl mümkün olabilir Sırf bir insanın kendi iradesi dışında üçüncü şahıslar arasında adının geçmesi o kişiyi nasıl suçlu kılar, örgüt üyesi yapar. Bu akla, mantığa, hukuka uygun mudur. İkinci iddia taziye görüşmesi. Bir taziye telefonu nedeniyle suçlanıyorum. Van'da Mehmet Kaya'nın babası vefat etmiş. Mehmet Kaya'yı arıyorum, 'Başınız sağolsun, aileniz sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi' demişim. Meğerse bu Mehmet Kaya'nın iki kardeşi örgüt üyeliğinden içeride. Ben onlara bunu söyledim diye suçlanıyorum. Bunun neresi suç olabilir. HTS kayıtları iddiasına gelecek olursak, 694 teröristle görüşmüşüm. Takdir edersiniz ki aradığım kişilerin adli kayıtlarının olup olmadığını bilmem, görüşmelerden önce GBT araştırması yapamam. Kim nedir, bir yargılaması var mı, yok mu, adli işlem geçirmiş mi, geçirmemiş mi bunu bilmem mümkün değildir. Ayrıca bu 694 kişiyi ben mi aramışım, onlar mı beni aramış o da belli değil. Konuşmaların içeriği belli değil, ne zaman aramışım, aranmadan önce mi sonra mı adli işlemleri olmuş, bütün bunlar belirli değil" ifadelerini kullandı.

TANIK: 'TERÖR ÖRGÜTÜNDE, NASIL ÖRGÜTLENİLECEĞİNE DAİR PROGRAMLAR YAPTIĞINI BİLİYORUM'

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tanık Hicran Berna Ayverdi, "Ahmet Özer'i 1998 yılından tanıyorum. Terör örgütünde, nasıl örgütlenileceğine dair programlar yaptığını biliyorum. Parti binasında ve mahalledeki evlerde yapıyordu. Örgütün üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yapıldığı partide konuşuluyordu. Ahmet Özer'i, Esenyurt Belediye Başkanı olduğunda hatırladım. Kendisinin bir görevi yoktu. Akademisyen kimliği ile tanıyordum. Göç politikalarında çalışıyordu. Cemal Kavak ile görüşüldüğü konuşuluyordu. 2020'de etkin pişmanlıktan yararlandım. Oradaki etkin pişmanlıkta Ahmet Özer hakkında bir beyanım geçmedi" ifadelerini kullandı.

GİZLİ TANIK SEGBİS İLE BAĞLANDI

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan gizli tanık Hermes ise, "1998-1999 yıllarında İstanbul'da kalıyordum, Esenler'de faaliyet gösteriyordum. Kendisini Cemal Kavak'ın evinde, 1999'da, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğüm yıllardan tanırım. Ben hem çalışıyordum hem de örgüt içindeydim. Cemal Kavak, KCK şehir yapılanmasından sorumluydu. Orada Ahmet Özer'i tanıdım. Yurt dışına gidecek bir yakını için Cemal Kavak'tan yardım istedi. Yanımda görüşmeler yapıldı. Ayrıca yurt dışındaki kişilerden akrabası için yardım istedi. 1999 yılında paralar getirerek Cemal'e teslim etti. Daha sonra Ahmet Özer'in akrabasının yurt dışına çıkarıldığını duydum. Verilen paranın bir kısmını örgüt evleri için kullandık, bir kısmını da örgütsel işlerde kullandık. 2024 yılı seçiminden önce Ahmet Özer'in Diyarbakır'da örgütün üst düzeyleri ile görüştüğünü biliyorum. Ayrıca Ahmet Özer, 2023 Ocak ayından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun Doğu-Güneydoğu siyasi koordinatörüydü. Örgütün ihtiyaçları oldukça bunları karşılıyordu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmadım" şeklinde konuştu.

TANIK, MAHKEME BAŞKANININ SORULARINA YANIT VERMEDİ

Mahkeme başkanının, "Örgütle bağlantın devam ediyor mu?" sorusu üzerine gizli tanık Hermes, bununla ilgili cevap vermek istemediğini söyledi. Başkanın, "Yargılama ya da soruşturman var mı?" sorusuna da yanıt vermek istemediğini söyledi.

ÖZER: 'NASIL BÖYLE TANIMADIĞINIZ İNSANLARA İFTİRA ATIYORSUNUZ?'

Tanık beyanlarına karşı savunması sorulan Ahmet Özer ise, "Bir akademisyen olarak yüreğim titredi, hicap duyuyorum. Nasıl böyle tanımadığımız, bilmediğimiz insanlara iftira atıyorsunuz? Ben madem 1998 yılından beri PKK örgütünün içindeydim, niye itirafçı oldukları 2000 yılında benimle ilgili beyanda bulunmamışlar? Tanıklar benim yurt dışına çıktığımı söylüyor. Belirtilen yıllarda pasaport kayıtlarımdan görülebilir. Ben o yıllarda yurt dışına da çıkmadım. Benim Toroslar Belediye Başkan adaylığımı Fikri Sağlar ve Karayalçın istemiştir. Ben onların talebi üzerine aday oldum. Ben Cemal Kavak isminde birini tanımıyorum. Hermes isimli tanık da 2020 yılında itirafçı olmuş, 4 yıl boyunca benimle ilgili hiçbir ifade vermemiş. Niye benim kumpas dosyamdan sonra gelmiş iftira atmış? Kaldı ki benim hakkımdaki dosyada, ben tutuklandıktan sonra öğrendim hakkımda gizli tanık olduğunu. Tanık, benim Cemal Kavak ile birlikte bir akrabamı yurt dışına kaçırdığımı, her şeyin kendi yanında konuşulduğunu söylüyor, ama yurt dışına çıkarılan kişinin adını söylemiyor, hangi ülkeye gönderildiğini söylemiyor" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti ara kararında HTS görüşme kayıtlarında ismi geçenlerin dinlenmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında Özer hakkında teknik takip ve iletişimin dinlendiği bilgisine yer verildi. İddianamede Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki aramada ele geçirilen dokümanda, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında, Ahmet Özer'in de aralarında olduğu bazı akademisyenlerin 'Demokratik Özerklik' projesine katkı sunmak istediğini terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ilettikleri aktarıldı. İddianamede, Özer'in silahlı terör örgütüyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurarak terör örgütü üyesi olduğu anlatılarak, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.