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İkinci El Otomobilde Talep Patladı! Fiyatlar 22 Aydır Düşüşte

Nisan ayında ikinci el otomobil piyasasında talep rekor kırdı, fiyatlarda ise şaşırtıcı bir düşüş yaşandı. BETAM'ın sahibinden.com verileriyle hazırladığı rapora göre, otomobil talebi artarken reel fiyatlar 22 aydır düşüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 19:17, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 19:19
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İkinci El Otomobilde Talep Patladı! Fiyatlar 22 Aydır Düşüşte
sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı nisan ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com'daki ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden raporun nisan sayısı yayımlandı.

Buna göre, otomobil talep endeksi, marta kıyasla yüzde 12,4, geçen yıl nisana oranla ise yüzde 34,5 daha yüksek çıktı. Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı, 1,1 puan artarak yüzde 22,4 oldu.

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatındaki düşüş ise 22 aya çıktı. Reel fiyat endeksi, marta kıyasla yüzde 3,2 azalarak 142,5 oldu.

Reel fiyatlardaki yıllık değişim ise negatif seyretmeye devam etti. 2023 Mayıs'ta yüzde 47,9'a ulaşan değişim oranı, takip eden aylarda azalarak Nisan 2025'te yüzde eksi 20,8'e geriledi.

- Ortalama otomobil fiyatı 947 bin 790 liraya geriledi

Ortalama otomobil fiyatları, bir önceki aya kıyasla sınırlı bir düşüş gösterdi. Martta 950 bin 515 lira olan ortalama otomobil fiyatı, nisanda 947 bin 790 liraya geriledi. Buna rağmen ortalama otomobil fiyatı, bir önceki yıla oranla yüzde 9,2 yükseldi.

Otomobil fiyatlarında E haricindeki tüm sınıflarda marta oranla ılımlı artışlar yaşandı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise tüm araç sınıflarında artış kaydedildi. Ortalama fiyat; B sınıfında 613 bin 226 lira, C sınıfında 821 bin 624 lira, D sınıfında 1 milyon 184 bin lira ve E sınıfında 1 milyon 971 bin lira olarak belirlendi.

Yıllık fiyat değişimi; B sınıfında yüzde 9,2, C sınıfında yüzde 10, D sınıfında yüzde 9,1, E sınıfında ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Nisan verilerine göre ortalama otomobil fiyatı, marta kıyasla sadece elektrikli araçlarda azalırken, diğer yakıt türlerinde yükseldi. Yakıt türlerine göre ortalama fiyat, benzinde 1 milyon 186 bin lira, benzin-LPG'de 509 bin 12 lira, dizelde 946 bin 183 lira, hibritte 2 milyon 176 bin lira ve elektrikte 3 milyon 148 bin lira olarak kaydedildi.

Otomobil talep endeksi, 2024 Kasım'dan sonra düşme eğilimini sonlandırarak, mart ve nisanda yeniden yükselişe geçti. Satılık otomobil ilan sayısı, marta kıyasla yüzde 4,2 artarak 1 milyon 44 bin 61'e ulaşırken, satılan otomobil sayısı da yüzde 9,7 artarak 234 bin 27 oldu.

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