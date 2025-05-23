Astsubay serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Olay, ilçenin Akçay Mahallesi'nde bulunan Akçay Irmağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte dinlenmek için ırmak kenarına giden Jandarma Astsubay Çavuş Hakan Fidan (24), bir süre sonra ırmağa girdi. Irmağın derinliğinde dengesini kaybeden Fidan, suda çırpınmaya başladı. Bu sırada ırmak içinde genç astsubayı kurtarmaya çalışan arkadaşları ise 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı dalgıç ekipler, suyun yaklaşık 6 metre derinliğinde genç astsubayın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde astsubayın hayatı kaybettiği belirlendi. Astsubayın cenazesi, Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görevli olan 24 yaşındaki Hakan Fidan'ın, tim komutanı olarak görev yaptığı ve yıllık izin için Ordu'nun Ünye ilçesinde ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, olayın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.