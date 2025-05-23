Baba ile oğlu yanmış kamyonette ölü bulunmuştu: 4 tutuklama
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış kamyonette baba Remzi B. ve oğlu Muhammet B'nin cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 21:23, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 21:29
Kırsal Köprübaşı Mahallesi'ndeki olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince olmak üzere 3 şüpheli de serbest bırakıldı.
Sur ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta yanmış kamyonette baba Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B'nin (14) cesetlerinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.