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ABD yargısı, Trump'ın 'Harvard' kararını geçici olarak durdurdu

ABD'de Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kayıt hakkını iptal etme kararını geçici olarak durdurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 21:32, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 21:53
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ABD yargısı, Trump'ın 'Harvard' kararını geçici olarak durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard Üniversitesi ile arsına yargı girdi. Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs verdiği kararla, Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kaydetme hakkını engelleyen kararını geçici olarak durdurdu. Karar, üniversitenin açtığı dava sonucunda alındı.

Yargıcın verdiği geçici kısıtlama emri, İç Güvenlik Bakanlığı'nın dün aldığı ve Harvard'ın Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) veri tabanına erişimini iptal eden kararını askıya aldı.

"Yasa dışı ve haksız"

Harvard Rektörü Alan Garber yaptığı yazılı açıklamada, alınan kararın üniversitenin ifade özgürlüğünü ve akademik bağımsızlığını açıkça ihlal ettiğini vurguladı. Garber, "Bu yasadışı ve haksız eylemi kınıyoruz. Bu iptal, federal hükümetin müfredatımız, öğretim kadromuz ve öğrenci topluluğumuz üzerinde yasadışı kontrol kurma çabasının bir parçası" dedi.

Harvard Üniversitesi tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Trump yönetiminin aldığı kararın 6 bin 800'ü aşkın uluslararası öğrencinin geleceğini tehdit ettiğini ve bu öğrencilerin üniversiteye önemli katkılar sunduğu belirtildi.

Beyaz Saray'dan sert yanıt

Karara ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Abigail Jackson, üniversiteyi kampüslerindeki antisemitik ve terör yanlısı ifadeleri engellememekle suçladı. Jackson, "Harvard bu sorunu en başından ciddiye alsaydı, bugün bu dava ile uğraşmak zorunda kalmazdı" şeklinde konuştu. Jackson ayrıca üniversitenin davalar açmak yerine, güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Öğrenciler tedirgin

Harvard'da okuyan uluslararası öğrenciler, üniversite ile Beyaz Saray arasındaki gerilimin kendilerini ülkelerine dönmeye zorlayabileceği endişesini dile getirdi. Üniversite yönetimi ise öğrencilerine destek mesajı verirken, süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.

Federal fonlar donduruldu, vergi muafiyeti tehdidi

Trump yönetimi, yalnızca Harvard'ı değil, benzer elit üniversiteleri de hedef alarak, bu kurumların Filistin yanlısı eylemleri yeterince denetlemediğini ve muhafazakar görüşlere karşı ayrımcılık yaptığını savunuyor. Bu çerçevede Nisan ayında Harvard'a ayrılan 2,2 milyar dolarlık federal fonlar dondurulmuş ve üniversitenin vergi muafiyeti statüsünün kaldırılabileceği açıklanmıştı.Üniversite, yönetimin aldığı bu kararların ardından daha önce de mahkemeye başvurmuştu.

Anlaşmazlık tırmanıyor

Boston'un hemen dışında, Massachusetts eyaletinin Cambridge kentinde bulunan Harvard, ABD'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olarak biliniyor. Harvard, İsrail'in bakış açısını temsil etmediği gerekçesiyle eleştirilen Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'ndeki bazı yöneticileri görevden alsa da, Trump yönetimiyle arasındaki hukuk mücadelesinden geri adım atmıyor. Üniversite, davada savunmasını güçlendirmek için Trump'ın eski danışmanlarından ve Biden'ın gizli belgeler soruşturmasını yürüten özel danışman Robert Hur gibi tanınmış Cumhuriyetçi avukatları görevlendirdi.

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