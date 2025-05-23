9 yıl sonra aydınlatıldı! Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdü

Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Savcıyı Makamında Tehditte İstenen Cezalar Belli Oldu
Savcıyı Makamında Tehditte İstenen Cezalar Belli Oldu
İkinci El Otomobilde Talep Patladı! Fiyatlar 22 Aydır Düşüşte
İkinci El Otomobilde Talep Patladı! Fiyatlar 22 Aydır Düşüşte
Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar Geçici, Çok Abartmamak Gerekir
Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar Geçici, Çok Abartmamak Gerekir
Depozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!
Depozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!
524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu
524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu
İŞKUR Araştırdı: İkiz Dönüşümle İstihdamın Azalacağı ve Artacağı Meslekler
İŞKUR Araştırdı: İkiz Dönüşümle İstihdamın Azalacağı ve Artacağı Meslekler
Teklif TBMM'de: Trafik Cezaları Sil Baştan Değişiyor!
Teklif TBMM'de: Trafik Cezaları Sil Baştan Değişiyor!
Bahçeli'den Erdoğan'a: Daha Yapacak Çok Hizmetiniz Var
Bahçeli'den Erdoğan'a: Daha Yapacak Çok Hizmetiniz Var
Erdoğan Açıkladı: Doğum Yardımı Ödemeleri Toplu Olarak Yapılacak
Erdoğan Açıkladı: Doğum Yardımı Ödemeleri Toplu Olarak Yapılacak
Kamu Görevlileri Adına İkiz E-İmza Çıkaranlara Büyük Operasyon
Kamu Görevlileri Adına İkiz E-İmza Çıkaranlara Büyük Operasyon
Kurban Bayramı Tatili Süresi Açıklandı
Kurban Bayramı Tatili Süresi Açıklandı
Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Takvimi Netleşti Mi?
Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Takvimi Netleşti Mi?
Şimşek: Enflasyon, öngörülen tahmin aralığının içinde olacak
Şimşek: Enflasyon, öngörülen tahmin aralığının içinde olacak
Genç Sağlık Sendikası Üye Sayısında Rekor Artış
Genç Sağlık Sendikası Üye Sayısında Rekor Artış
Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam
Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam
'World' kredi kartı sözleşmelerine yönelik inceleme sonuçlandı
'World' kredi kartı sözleşmelerine yönelik inceleme sonuçlandı
Bakan Memişoğlu'ndan Kocaeli'ye Müjdeli Açıklamalar
Bakan Memişoğlu'ndan Kocaeli'ye Müjdeli Açıklamalar
STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı
STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı
Hayvancılık Projelerine 3,6 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı
Hayvancılık Projelerine 3,6 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
SGK Açıkladı: Hileli Maaş Alanlar Tespit Edildi, Aylıklar Kesiliyor!
SGK Açıkladı: Hileli Maaş Alanlar Tespit Edildi, Aylıklar Kesiliyor!
İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 56 Asker Yakalandı
İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 56 Asker Yakalandı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Hangi İlde Hava Nasıl Olacak?
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Hangi İlde Hava Nasıl Olacak?
İBB'de Usulsüzlük Operasyonu: 42 Şüpheli Gözaltında
İBB'de Usulsüzlük Operasyonu: 42 Şüpheli Gözaltında
İş Adamı İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı İddiası
İş Adamı İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı İddiası
703 Sayılı KHK'ye Yönelik Yasal Düzenleme Komisyon'dan Geçti
703 Sayılı KHK'ye Yönelik Yasal Düzenleme Komisyon'dan Geçti
'İngiliz Hastanın Kalbi Otopside Yoktu' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
'İngiliz Hastanın Kalbi Otopside Yoktu' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
Türkiye'de İlk İslamofobiyle Mücadele Merkezi Açıldı!
Türkiye'de İlk İslamofobiyle Mücadele Merkezi Açıldı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

9 yıl sonra aydınlatıldı! Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdü

İstanbul'da 2016 yılında hayatını kaybeden engelli 9 yaşındaki Arda Karaman'ın ölümüyle ilgili iddialar üzerine gözaltına alınan üvey baba, Isparta Emniyeti'nde cinayeti itiraf etti. Üvey baba, sesinden rahatsız olduğu için çocuğu öldürdüğünü söyledi. Çocuğun üvey babası ve annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 21:45, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 21:46
Yazdır
9 yıl sonra aydınlatıldı! Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdü

Isparta'nın Senirkent ilçesi Büyükkabaca Köyü'nde 2013 yılında kaybolan Mehmet Çetin'e ilişkin soruşturma devam ederken, bir televizyon programına bağlanan tanığın açıklamaları üzerine farklı bir olay gündeme geldi. Yayında, Mehmet Çetin dosyası ile ilgili programa katılan Fatma Çavdar'ın eski kayınvalidesi Remziye Y.'nin, Fatma Çavdar'ın bir yakınına Arda Karaman'ın Fatma Çavdar'ın eşi Hüseyin Çavdar tarafından öldürüldüğünü söylediği öne sürüldü. Fatma Çavdar, olayla ilgili olarak ilk ifadesinde ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığını belirtirken, daha sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle bu iddiayı dile getirdiğini ve karakoldaki ifadesini geri çektiğini belirtti. Ancak bir başka tanığın da benzer yönde beyanda bulunması üzerine soruşturma derinleştirildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında hayatını kaybeden 9 yaşındaki engelli Arda Karaman'ın ölümüne ilişkin iddialar doğrultusunda Fatma ve Hüseyin Çavdar çiftini gözaltına aldı.

Cinayet itirafı ve tutuklama

20 Mayıs'ta Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hüseyin Çavdar, emniyetteki üçüncü gününde çok ses yaptığı gerekçesiyle çocuğu öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çavdar, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anne Fatma Çavdar ise ifadesinin ardından "suça yardım etme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Çetin dosyasında yeni gözaltılar

Öte yandan, 2013 yılında kaybolan Mehmet Çetin dosyasında ise yeni gelişmeler yaşandı. Çavdar çiftinin gözaltına alındığı gün, Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ve Bekir B. de gözaltına alınarak Isparta'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber