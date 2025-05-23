TCMB Rezervlerinde Son Durum: Altın Düşerken Döviz Fırladı
TCMB'nin haftalık rezerv verileri açıklandı! Döviz rezervlerinde rekor artış yaşanırken, altın rezervleri ise geriledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 22:20, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 22:15
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 16 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 179 milyon dolar artarak 65 milyar 401 milyon dolar seviyesine yükseldi. 9 Mayıs'ta ise bu rakam 61 milyar 222 milyon dolar olarak kaydedilmişti.
Aynı dönemde altın rezervleri 2 milyar 865 milyon dolar azalarak 83 milyar 121 milyon dolardan 80 milyar 256 milyon dolara geriledi. Böylece, Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 314 milyon dolar artış göstererek 144 milyar 343 milyon dolardan 145 milyar 657 milyon dolara çıktı.
TCMB Rezervlerindeki Değişim
- Brüt döviz rezervleri: 4 milyar 179 milyon dolar artışla 65 milyar 401 milyon dolara yükseldi.
- Altın rezervleri: 2 milyar 865 milyon dolar azalışla 80 milyar 256 milyon dolara geriledi.
- Toplam rezervler: 1 milyar 314 milyon dolar artışla 145 milyar 657 milyon dolara çıktı.
Önemli Noktalar
- Brüt döviz rezervlerinde önemli bir artış yaşandı.
- Altın rezervlerinde ise düşüş gözlendi.
- Toplam rezervler, haftalık bazda artış gösterdi.