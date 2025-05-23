TCMB Rezervlerinde Son Durum: Altın Düşerken Döviz Fırladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 16 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 179 milyon dolar artarak 65 milyar 401 milyon dolar seviyesine yükseldi. 9 Mayıs'ta ise bu rakam 61 milyar 222 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Aynı dönemde altın rezervleri 2 milyar 865 milyon dolar azalarak 83 milyar 121 milyon dolardan 80 milyar 256 milyon dolara geriledi. Böylece, Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 314 milyon dolar artış göstererek 144 milyar 343 milyon dolardan 145 milyar 657 milyon dolara çıktı.

TCMB Rezervlerindeki Değişim

Brüt döviz rezervleri: 4 milyar 179 milyon dolar artışla 65 milyar 401 milyon dolara yükseldi.

4 milyar 179 milyon dolar artışla 65 milyar 401 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri: 2 milyar 865 milyon dolar azalışla 80 milyar 256 milyon dolara geriledi.

2 milyar 865 milyon dolar azalışla 80 milyar 256 milyon dolara geriledi. Toplam rezervler: 1 milyar 314 milyon dolar artışla 145 milyar 657 milyon dolara çıktı.

Önemli Noktalar

Brüt döviz rezervlerinde önemli bir artış yaşandı.

önemli bir artış yaşandı. Altın rezervlerinde ise düşüş gözlendi.

ise düşüş gözlendi. Toplam rezervler, haftalık bazda artış gösterdi.



