Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu ve 2 Nolu Şubelerinin bir düğün salonunda düzenlediği teşkilat buluşmasında, 33 yılı geride bırakan Memur-Sen'in 11 iş kolunda 1 milyon 100 bin örgütlü güce ulaşan destansı bir davanın adı olduğunu söyledi.

Memur-Sen'in değerlerine göre sendikacılık yaptığını dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Biz, Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş tacı eden bir teşkilatız. Bu ülkenin inancına, değerlerine, mefkuresine, mensubiyetine ve geçmişten bugüne kadar hikayesine asla ihanet etmeyen bir teşkilatız. Memur-Sen olarak ilham aldığımız hazineyi biliyoruz. Çünkü, Mehmet Akif İnan gibi münevverin kurduğu bir teşkilatız."

-"Taleplerimizi yeniden orada geniş bir şekilde gözden geçirecek bir kalıba dökeceğiz"

Yalçın, örgütlü olmanın önemine ve bereketine dikkat çekerek Memur-Sen'in her geçen gün büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Ağustos ayında önlerinde 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri olduğunu aktaran Yalçın, "Taleplerimizi tabandan tavana doğru örgütleyerek adım adım toparlıyoruz. İlk çalışmayı yaptık, birçok başlık sıraladık. Şimdi önümüzdeki hafta başkanlar kurulu var. Taleplerimizi yeniden orada geniş bir şekilde gözden geçirecek bir kalıba dökeceğiz. Sonra da kamuoyuna duyurmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

-"Türkiye'nin en büyük konfederasyonuna dönüşmüş örgütlü kitleyiz"

Yalçın, büyük sorunların geride kaldığını, kısmi sorunların çözülmesi için de birçok konuyu masaya taşıyacaklarını kaydetti.

3600 ek gösterge, kamuda ücret skalası, ünvan ve yetki sorununun toplu sözleşmede gündemlerinde olacağını dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Kamu personel sisteminde revizyon ihtiyacı diyerek, geniş bir raporlama yaptık ve yayınladık. Muhataplarına sunduk. Çünkü kamuda çalışma barışını bozacak çarpıklık oluşmuştur. Üniversitelerdeki daire başkanlarından tutun da akademik zam bekleyen akademisyenlere, idari ve yardımcı hizmetler personeline varana kadar hepsi bizim sorumluluk alanımız içerisinde. Bunun için gayretimizi samimiyetle sürdürüyoruz. Bunu başaracak olan biziz. Çünkü biz Memur-Sen ailesiyiz. Türkiye'nin en büyük konfederasyonuna dönüşmüş örgütlü kitleyiz."

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Arslan ile 2 Nolu Şube Başkanı Vehbi Gülseren de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yalçın'a hediye takdim edildi. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve sendika üyeleri katıldı.