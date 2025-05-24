2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlunun iadeleri sağlandı
2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlunun iadeleri sağlandı
İnternetten alışverişte yeni dönem: Kargo ücreti cebinizden çıkmayacak!
İnternetten alışverişte yeni dönem: Kargo ücreti cebinizden çıkmayacak!
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi açıklaması
Türkiye'de gençlerin sağlığı tehlikede
Türkiye'de gençlerin sağlığı tehlikede
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
Tarım ilacı alarmı: 3 sağlıkçı tedavi altına alındı
Tarım ilacı alarmı: 3 sağlıkçı tedavi altına alındı
Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!
Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!
Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz
Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz
İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama
İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama
TCMB Rezervlerinde Son Durum: Altın Düşerken Döviz Fırladı
TCMB Rezervlerinde Son Durum: Altın Düşerken Döviz Fırladı
Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Savcıyı Makamında Tehditte İstenen Cezalar Belli Oldu
Savcıyı Makamında Tehditte İstenen Cezalar Belli Oldu
İkinci El Otomobilde Talep Patladı! Fiyatlar 22 Aydır Düşüşte
İkinci El Otomobilde Talep Patladı! Fiyatlar 22 Aydır Düşüşte
Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar Geçici, Çok Abartmamak Gerekir
Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar Geçici, Çok Abartmamak Gerekir
Depozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!
Depozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!
524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu
524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu
İŞKUR Araştırdı: İkiz Dönüşümle İstihdamın Azalacağı ve Artacağı Meslekler
İŞKUR Araştırdı: İkiz Dönüşümle İstihdamın Azalacağı ve Artacağı Meslekler
Teklif TBMM'de: Trafik Cezaları Sil Baştan Değişiyor!
Teklif TBMM'de: Trafik Cezaları Sil Baştan Değişiyor!
Bahçeli'den Erdoğan'a: Daha Yapacak Çok Hizmetiniz Var
Bahçeli'den Erdoğan'a: Daha Yapacak Çok Hizmetiniz Var
Erdoğan Açıkladı: Doğum Yardımı Ödemeleri Toplu Olarak Yapılacak
Erdoğan Açıkladı: Doğum Yardımı Ödemeleri Toplu Olarak Yapılacak
Kurban Bayramı Tatili Süresi Açıklandı
Kurban Bayramı Tatili Süresi Açıklandı
Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Takvimi Netleşti Mi?
Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Takvimi Netleşti Mi?
Şimşek: Enflasyon, öngörülen tahmin aralığının içinde olacak
Şimşek: Enflasyon, öngörülen tahmin aralığının içinde olacak
Genç Sağlık Sendikası Üye Sayısında Rekor Artış
Genç Sağlık Sendikası Üye Sayısında Rekor Artış
Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam
Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam
'World' kredi kartı sözleşmelerine yönelik inceleme sonuçlandı
'World' kredi kartı sözleşmelerine yönelik inceleme sonuçlandı
Bakan Memişoğlu'ndan Kocaeli'ye Müjdeli Açıklamalar
Bakan Memişoğlu'ndan Kocaeli'ye Müjdeli Açıklamalar
STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı
STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı
Hayvancılık Projelerine 3,6 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı
Hayvancılık Projelerine 3,6 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!

Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Konya, Kastamonu ve Hakkari'de sağanak yağış bekleniyor. Toz taşınımına dikkat!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 07:05, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 07:13
Yazdır
Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra ise Konya, Kastamonu ve Hakkari çevreleri ile Isparta'nın güney ve doğu, Karaman'ın batı ve Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinde ise toz taşınımı öngörülüyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Pazar Günü Hava Durumu

Pazar günü ülke genelinin az bulutlu ve açık olması beklenirken, Doğu Anadolu'nun doğusu, Marmara'nın kuzeybatısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in batısı yağışlı geçecek. Ayrıca Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun iç ve batısı ile Batı Akdeniz'in batısında toz taşınımının etkili olacağı öngörülüyor.

Sıcaklık Mevsim Normallerine Düşecek

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta başından itibaren azalarak iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Bölgelerde Hava Durumu

  • Marmara Bölgesi: Hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde yağış beklenmezken, Balıkesir 35, Edirne 31, İstanbul ve Kırklareli 29 dereceyle sıcak bir gün geçirecek.
  • Ege Bölgesi: Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren bölgede toz taşınımı bekleniyor. Afyonkarahisar 28, Denizli ve İzmir 35, Muğla ise 32 dereceyi görecek.
  • Akdeniz Bölgesi: Sabah saatlerinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, zamanla batı kesimlerde bulutlanma artacak. Isparta'nın güney ve doğu ilçelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir. Bölgede toz taşınımı da etkili olacak. Adana 32, Antalya 33, Hatay 31, Isparta ise 30 derece civarında seyredecek.
  • İç Anadolu Bölgesi: Genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Güneybatı kesimlerde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Konya çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Ankara 29, Eskişehir 30, Konya 31, Nevşehir ise 29 derece olacak.
  • Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Kastamonu çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak bekleniyor. Bolu 27, Kastamonu 28, Sinop 24, Zonguldak ise 26 dereceyi görecek.
  • Orta ve Doğu Karadeniz: Hava genellikle parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıklar Amasya'da 33, Rize ve Samsun'da 23, Trabzon'da ise 22 derece civarında olacak.
  • Doğu Anadolu Bölgesi: Hava parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerde ise yer yer çok bulutlu olacak. Hakkari ve Van'ın doğu ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak bekleniyor. Erzurum 23, Kars 21, Malatya 32, Van ise 20 derece olacak.
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Genelinde ise hava açık ve az bulutlu olacak. Bölgede sıcaklıklar yüksek seyredecek. Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Mardin 32, Siirt 33 derece olarak ölçülecek.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber