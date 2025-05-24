Tarım ilacı alarmı: 3 sağlıkçı tedavi altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Belen Mahallesi'nde yaşayan Alime Ilgaz (70), tarım ilacı içti.

Yakınları durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, müdahale ettikleri kadını ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Ancak, kadının içtiği tarım ilacından etkilendikleri belirlenen 3 sağlık görevlisi de tedavi altına alındı. Olay sonrası AFAD ve polis ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Olayın Detayları

Alime Ilgaz (70), tarım ilacı içti.

(70), tarım ilacı içti. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne bildirdi.

'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 sağlık görevlisi , tarım ilacından etkilenerek tedavi altına alındı.

, tarım ilacından etkilenerek tedavi altına alındı. AFAD ve polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Sağlık Görevlilerinin Durumu

Tarım ilacından etkilenen sağlık görevlilerinin tedavileri sürerken, olayın nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor. Yetkililer, benzer durumların yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



