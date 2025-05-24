Bursa'da 25 Mayıs'ta hangi yollar kapanacak?

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenecek olan "Granfondo Bursa Amatör Bisiklet Yarışı" nedeniyle, 25 Mayıs Pazar günü Bursa'da bazı yollar trafiğe kapatılacaktır.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinlik kapsamında belirlenen güzergahlarda araç trafiğinin geçici olarak durdurulacağı belirtilmiştir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerilmektedir. Ayrıca, trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uyulması gerekmektedir. Bu önlemler, yarışın güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla alınmıştır.

Yarış nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar

Özlüce Bulvarı BKM Kavşağı

Özlüce Bulvarı

Şeftali Caddesi

Turkuaz Caddesi

Ihlamur Caddesi

Ceviz Caddesi

Eski Doğanköy Yolu

Göçmen Caddesi

Doğanköy İç Yolu

Cumhuriyet Caddesi

Balat Sokak

Billur Sokak

Balat Atatürk Kent Ormanı Önü Bey Sokak

Bayındır Sokak

Balat Nilüfer Çayı üzeri köprü

Jandarma Sorumluluk Bölgesi güzergahı

Trafik düzenlemeleri ve öneriler

Belirtilen güzergahlara çıkan tüm cadde ve sokaklar, 25.05.2025 günü saat 07:30'dan etkinlik bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacaktır. Vatandaşların trafik görevlilerinin yönlendirmelerine dikkat etmeleri ve toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.



