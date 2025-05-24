Bursa'da 25 Mayıs'ta hangi yollar kapanacak?
Bursa'da 25 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Granfondo Bisiklet Yarışı kapsamında, Özlüce Bulvarı'ndan başlayarak birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak.
Türkiye Bisiklet Federasyonu 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenecek olan "Granfondo Bursa Amatör Bisiklet Yarışı" nedeniyle, 25 Mayıs Pazar günü Bursa'da bazı yollar trafiğe kapatılacaktır.
Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinlik kapsamında belirlenen güzergahlarda araç trafiğinin geçici olarak durdurulacağı belirtilmiştir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerilmektedir. Ayrıca, trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uyulması gerekmektedir. Bu önlemler, yarışın güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla alınmıştır.
Yarış nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar
- Özlüce Bulvarı BKM Kavşağı
- Özlüce Bulvarı
- Şeftali Caddesi
- Turkuaz Caddesi
- Ihlamur Caddesi
- Ceviz Caddesi
- Eski Doğanköy Yolu
- Göçmen Caddesi
- Doğanköy İç Yolu
- Cumhuriyet Caddesi
- Balat Sokak
- Billur Sokak
- Balat Atatürk Kent Ormanı Önü Bey Sokak
- Bayındır Sokak
- Balat Nilüfer Çayı üzeri köprü
- Jandarma Sorumluluk Bölgesi güzergahı
Trafik düzenlemeleri ve öneriler
Belirtilen güzergahlara çıkan tüm cadde ve sokaklar, 25.05.2025 günü saat 07:30'dan etkinlik bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacaktır. Vatandaşların trafik görevlilerinin yönlendirmelerine dikkat etmeleri ve toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.