Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası, yurt dışından temin edilen Türk Lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusuna göre, makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen Türk lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı, vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18'e, 3 aya kadar vadede ise yüzde 14'e yükseltilmiştir.

Zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklikler

1 yıla kadar vadede uygulanan zorunlu karşılık oranı: %12

uygulanan zorunlu karşılık oranı: 1 aya kadar vadede yeni oran: %18

yeni oran: 3 aya kadar vadede yeni oran: %14

Makro finansal istikrarın önemi

Bu değişiklikler, makro finansal istikrarı sağlamak ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Merkez Bankası'nın aldığı bu kararlar, finansal piyasaların daha sağlıklı işlemesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.



