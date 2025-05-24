Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlunun iadeleri sağlandı
2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlunun iadeleri sağlandı
İnternetten alışverişte yeni dönem: Kargo ücreti cebinizden çıkmayacak!
İnternetten alışverişte yeni dönem: Kargo ücreti cebinizden çıkmayacak!
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi açıklaması
Türkiye'de gençlerin sağlığı tehlikede
Türkiye'de gençlerin sağlığı tehlikede
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
Tarım ilacı alarmı: 3 sağlıkçı tedavi altına alındı
Tarım ilacı alarmı: 3 sağlıkçı tedavi altına alındı
Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!
Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!
Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz
Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz
İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama
İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama
TCMB Rezervlerinde Son Durum: Altın Düşerken Döviz Fırladı
TCMB Rezervlerinde Son Durum: Altın Düşerken Döviz Fırladı
Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Savcıyı Makamında Tehditte İstenen Cezalar Belli Oldu
Savcıyı Makamında Tehditte İstenen Cezalar Belli Oldu
İkinci El Otomobilde Talep Patladı! Fiyatlar 22 Aydır Düşüşte
İkinci El Otomobilde Talep Patladı! Fiyatlar 22 Aydır Düşüşte
Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar Geçici, Çok Abartmamak Gerekir
Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar Geçici, Çok Abartmamak Gerekir
Depozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!
Depozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!
524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu
524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu
İŞKUR Araştırdı: İkiz Dönüşümle İstihdamın Azalacağı ve Artacağı Meslekler
İŞKUR Araştırdı: İkiz Dönüşümle İstihdamın Azalacağı ve Artacağı Meslekler
Teklif TBMM'de: Trafik Cezaları Sil Baştan Değişiyor!
Teklif TBMM'de: Trafik Cezaları Sil Baştan Değişiyor!
Bahçeli'den Erdoğan'a: Daha Yapacak Çok Hizmetiniz Var
Bahçeli'den Erdoğan'a: Daha Yapacak Çok Hizmetiniz Var
Erdoğan Açıkladı: Doğum Yardımı Ödemeleri Toplu Olarak Yapılacak
Erdoğan Açıkladı: Doğum Yardımı Ödemeleri Toplu Olarak Yapılacak
Kurban Bayramı Tatili Süresi Açıklandı
Kurban Bayramı Tatili Süresi Açıklandı
Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Takvimi Netleşti Mi?
Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Takvimi Netleşti Mi?
Şimşek: Enflasyon, öngörülen tahmin aralığının içinde olacak
Şimşek: Enflasyon, öngörülen tahmin aralığının içinde olacak
Genç Sağlık Sendikası Üye Sayısında Rekor Artış
Genç Sağlık Sendikası Üye Sayısında Rekor Artış
Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam
Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam
'World' kredi kartı sözleşmelerine yönelik inceleme sonuçlandı
'World' kredi kartı sözleşmelerine yönelik inceleme sonuçlandı
Bakan Memişoğlu'ndan Kocaeli'ye Müjdeli Açıklamalar
Bakan Memişoğlu'ndan Kocaeli'ye Müjdeli Açıklamalar
STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı
STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı
Hayvancılık Projelerine 3,6 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı
Hayvancılık Projelerine 3,6 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makro finansal istikrarı güçlendirmek için yurt dışı TL kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında önemli değişiklikler yaptı. 1 aya kadar vadede oran yüzde 18'e çıkarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 07:43, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 07:45
Yazdır
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası, yurt dışından temin edilen Türk Lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusuna göre, makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen Türk lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı, vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18'e, 3 aya kadar vadede ise yüzde 14'e yükseltilmiştir.

Zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklikler

  • 1 yıla kadar vadede uygulanan zorunlu karşılık oranı: %12
  • 1 aya kadar vadede yeni oran: %18
  • 3 aya kadar vadede yeni oran: %14

Makro finansal istikrarın önemi

Bu değişiklikler, makro finansal istikrarı sağlamak ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Merkez Bankası'nın aldığı bu kararlar, finansal piyasaların daha sağlıklı işlemesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber