MSB: 50 milyon m2 alan mayından temizlendi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin Türkiye'nin mayın temizliği çalışmaları hakkındaki sorularını yanıtladı.

Heybet, Türkiye'nin Ottowa Sözleşmesi'ne 1 Mart 2004 tarihinde taraf olduğunu ve 2015 yılında MAFAM Dairesi Başkanlığını kurduğunu hatırlattı. Sözleşme gereği, taraf devletlerin antipersonel mayın kullanmamayı, geliştirmemeyi, üretmemeyi, başkasına devretmemeyi ve imha etmeyi taahhüt ettiğini belirtti.

Mayın temizliği çalışmaları ve güvenlik sistemleri

Heybet, mayınla kirletilmiş 219 milyon 903 bin 460 metrekarelik alan bulunduğunu ifade ederek, MAFAM Daire Başkanlığı kuruluşundan itibaren yaklaşık 50 milyon metrekare alanda mayın temizliği faaliyeti icra ettiğini söyledi. Ülkemizde kara sınırlarının, güvenilirliğini yitirmiş olan mayınlarla korunması yerine, yeni kurulan modern sınır fiziki güvenlik sistemiyle korunmasının amaçlandığını vurguladı. Bu güvenlik sistemi; kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin engellenmesi başta olmak üzere, etkin bir sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla modüler beton duvar, duvara bitişik keşif ve gözetleme kuleleri, hudut ihlallerine zamanında müdahale etmeyi sağlayan asfalt yol ve aydınlatma sistemini içeriyor.

Mayın temizliği faaliyetlerinin devamı

Heybet, MAFAM Daire Başkanlığı tarafından sınır fiziki güvenlik sisteminin kurulduğu bölgelerde, projeyle eşgüdümlü olarak mayın temizliği faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.

İnsani maksatlı mayın temizleme çalışmaları

MAFAM Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde insani maksatlı mayın temizleme çalışmaları kapsamında günümüze kadar yaklaşık 250 bin mayın imha edildi.

koordinatörlüğünde insani maksatlı mayın temizleme çalışmaları kapsamında günümüze kadar yaklaşık Iğdır, Tunceli, Şırnak, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'da Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) ve Jandarma Özel Mayın Arama Temizleme (JÖMAT) birlikleriyle insani maksatlı mayın temizliği faaliyetleri yürütülüyor.

Denizlerde mayın temizliği

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında dökülen ve demirleme donanımlarından kurtularak sürüklenen mayınlar için de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 7/24 esasına dayalı olarak gözetleme yapıyor. Tespit edilen mayınlar tek tek imha ediliyor.



