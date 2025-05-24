Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi açıklaması

Adalet Bakanlığı, Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin devam eden yargılama süreçleri ve özellikle 23 Mayıs 2025 tarihli duruşmada verilen tahliyeler hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen cinayet soruşturmasında, 4 suça sürüklenen çocuğun (S.S.Ç.) 'çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklu bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, Minguzzi'nin mezarına zarar verilmesiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise 1 kişinin tutuklandığı ifade edildi.

Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında tutuklamalar

Minguzzi ailesinin sosyal medyada tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nde görülen 23 Mayıs 2025 tarihli duruşmada, 5 suça sürüklenen çocuk hakkında 'suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bu kişilerden biri, 'zincirleme silahla tehdit' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmen tutukluluğunun devamına karar verildi.

Diğer 4 çocuk hakkında ise beraat kararı verildi ve adli kontrol hükümleri uygulandı. Aynı soruşturma kapsamında, 2 yetişkin şüpheli hakkında 'birden fazla kişi ile tehdit, suçu ve suçluyu övme, hakaret' suçlarından iddianame düzenlendi.

Tutuklu sayısı ve diğer gelişmeler

Cinayet nedeniyle 4 kişi

Mezara zarar vermekten 1 kişi

Aileyi tehditten 3 kişi

Minguzzi'nin arkadaşının darbedilmesi ile ilgili 5 kişi

Böylece, Ahmet Minguzzi davasında toplam 13 kişinin tutuklu olduğu açıklandı. Ayrıca, Ahmet Minguzzi ile aynı mahallede oturan bir kişinin sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle, cinayet zanlılarının arkadaşları olduğu belirtilen kişiler tarafından darp edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da 5 kişinin tutuklandığı belirtildi.



