Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti

Rüşdü Saracoğlu, Türkiye'nin ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş, eski Merkez Bankası Başkanı olarak tanınan bir isimdir.

77 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Saracoğlu, aynı zamanda eski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun torunudur. Ekonomi alanında derin bilgi ve tecrübeye sahip olan Saracoğlu, hem akademik hem de kamu sektöründe üst düzey görevlerde bulunmuştur.

RÜŞDÜ SARAÇOĞLU KİMDİR?

1948 yılında Ankara'da doğan Rüşdü Saracoğlu, Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nü bitirdi. 1980 yılında Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden doktora derecesi aldı. Minnesota ve Boston College'de öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Kariyeri ve görevleri

IMF'de ekonomist olarak görev aldı.

olarak görev aldı. 1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı yaptı.

yaptı. Makro Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

görevinde bulundu. 20. Dönem İzmir Milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yaptı.

ve yaptı. Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı olarak çalıştı ve 31 Aralık 2007'de emekli oldu.

olarak çalıştı ve 31 Aralık 2007'de emekli oldu. Daha sonra Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı, 2013 yılında iş hayatını bıraktı.

Aile hayatı

Nurdan Saracoğlu ile evli olan Rüşdü Saracoğlu, Aslı Saracoğlu'nun babasıdır. Eski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun torunu, eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Aydın Saracoğlu'nun oğludur.

Kariyerinde öne çıkanlar

Merkez Bankası Başkanlığı

IMF'de ekonomistlik

Koç Holding ve Allianz'da üst düzey yöneticilikler

Siyasi kariyer ve milletvekilliği

Rüşdü Saracoğlu'nun vefatı, Türk ekonomi dünyasında büyük bir kayıp olarak değerlendirilmektedir.



