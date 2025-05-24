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Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti

Ekonomi dünyasının önemli ismi Rüşdü Saracoğlu, kalp rahatsızlığı nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 08:05, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 08:07
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Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti

Rüşdü Saracoğlu, Türkiye'nin ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş, eski Merkez Bankası Başkanı olarak tanınan bir isimdir.

77 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Saracoğlu, aynı zamanda eski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun torunudur. Ekonomi alanında derin bilgi ve tecrübeye sahip olan Saracoğlu, hem akademik hem de kamu sektöründe üst düzey görevlerde bulunmuştur.

RÜŞDÜ SARAÇOĞLU KİMDİR?

1948 yılında Ankara'da doğan Rüşdü Saracoğlu, Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nü bitirdi. 1980 yılında Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden doktora derecesi aldı. Minnesota ve Boston College'de öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Kariyeri ve görevleri

  • IMF'de ekonomist olarak görev aldı.
  • 1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı yaptı.
  • Makro Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.
  • 20. Dönem İzmir Milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yaptı.
  • Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı olarak çalıştı ve 31 Aralık 2007'de emekli oldu.
  • Daha sonra Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı, 2013 yılında iş hayatını bıraktı.

Aile hayatı

Nurdan Saracoğlu ile evli olan Rüşdü Saracoğlu, Aslı Saracoğlu'nun babasıdır. Eski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun torunu, eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Aydın Saracoğlu'nun oğludur.

Kariyerinde öne çıkanlar

  • Merkez Bankası Başkanlığı
  • IMF'de ekonomistlik
  • Koç Holding ve Allianz'da üst düzey yöneticilikler
  • Siyasi kariyer ve milletvekilliği

Rüşdü Saracoğlu'nun vefatı, Türk ekonomi dünyasında büyük bir kayıp olarak değerlendirilmektedir.


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