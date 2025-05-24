Prof. Dr. Sevil Atasoy'dan INCB'de üçüncü dönem!

Prof. Dr. Sevil Atasoy, uluslararası uyuşturucu politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan INCB'de, 2005-2010 ve 2017-2022 dönemlerinde de üye olarak görev yaptı. Halen görev yaptığı 2022-2027 dönemiyle birlikte, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK) tarafından üç kez seçilen ve iki kez başkanlık görevine getirilen ilk ve tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma özelliğine sahiptir.

Incb'nin kuruluşu ve görevleri

Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB), 1961 tarihli Tek Sözleşme ile kurulan, bağımsız ve yarı-yargısal bir uzman kurulu olarak faaliyet göstermektedir. Kurul; ülkelerin 1961, 1971 ve 1988 tarihli uluslararası uyuşturucu kontrol sözleşmelerine uyumunu izlemekle yükümlüdür. Ayrıca, kurul 1925 tarihli Uluslararası Afyon Sözleşmesi ile kurulan Daimi Merkezi Uyuşturucu Kurulunun da devamı niteliğindedir.

Incb'nin yapısı ve üyelik süreci

INCB ; her biri Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından beş yıllık bir dönem için seçilen 13 üyeden oluşur.

; her biri Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından beş yıllık bir dönem için seçilen oluşur. Bunların 10 üyesi , hükümetlerce aday gösterilen kişiler arasından seçilir.

, hükümetlerce aday gösterilen kişiler arasından seçilir. Kalan 3 üye ise tıbbi, farmakolojik veya farmasötik alanlardaki uzmanlıkları nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından aday gösterilen isimler arasından belirlenir.

Kurul üyelerinin özellikleri

Uzmanlıkları, yetkinlikleri, tarafsızlıkları ve kişisel çıkarlardan uzak durmaları sayesinde genel bir güven sağlayabilecek kişiler olan kurul üyeleri seçildikten sonra hükümetlerden bağımsız olarak, kişisel kapasiteleriyle ve tarafsız şekilde görev yapmaktadır.



