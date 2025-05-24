Çanakkale'deki bazı taşınmazlar özelleştirilecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Çanakkale'deki bazı taşınmazlar ile üzerindeki yapıları 49 yıllığına "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirecek. ÖİB'nin konuya ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bağlı Şirinköy'deki 106 bin 151,08 metrekare yüz ölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapılar, bütün halinde 49 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek. İhale şartnamesi bedeli 25 bin lira, geçici teminat bedeli ise 35 milyon lira olarak belirlendi. Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları, kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek. İhale için 7 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.

Teklif sahiplerinin ilgili belgeleri ÖİB'nin "Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara" adresine son teklif verme tarihinde saat 18.00'e kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

İhale detayları ve başvuru koşulları

İhale şartnamesi bedeli: 25 bin lira

25 bin lira Geçici teminat bedeli: 35 milyon lira

35 milyon lira Son başvuru tarihi: 7 Temmuz

7 Temmuz Başvuru adresi: Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara

Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara Teslim saati: 18.00'e kadar elden teslim

Kimler başvurabilir?

Gerçek ve tüzel kişiler

Ortak girişim grupları

Kooperatifler

Vakıflar

Gayrimenkul yatırım fonları

Belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler

İhale süreci nasıl işleyecek?

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınacak, ardından görüşme ve pazarlık usulüyle ihale gerçekleştirilecek. Son aşamada ise açık artırma yöntemiyle ihale sonuçlandırılacak.



