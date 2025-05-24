Sahte engelli raporu skandalı! 12 otomobile el kondu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, farklı illerde yaşayan aracı şahıslar vasıtasıyla örgütlü şekilde hareket eden şüphelilerin sahte engelli raporu düzenleyerek devleti zarara uğrattıklarını belirledi. Şüphelilerin, hasta veya engel oranı düşük kişilere para karşılığında gerçeğe aykırı sahte engelli raporu temin ettikleri ve bu raporlarla ÖTV indirimi, erken emeklilik, evde bakım ücreti, ücretsiz ulaşım kartı gibi 30 ayrı kategoride sağlanan haklardan usulsüz şekilde yararlandıkları tespit edildi. MASAK verileri üzerinden yapılan analizler sonucunda, 21 aracı şahıs vasıtasıyla 26 kişi adına sahte engelli raporu düzenlendiği değerlendirildi.

Operasyonun gerçekleştirildiği iller

Balıkesir

Diyarbakır

Şanlıurfa

Kocaeli

Adana

İstanbul

Mersin

İzmir

Antalya

Operasyonun detayları

Balıkesir merkezli olarak toplam 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 cep telefonu, 1 bilgisayar ve 34 sahte sağlık raporu ele geçirilirken, sahte raporlarla usulsüz şekilde ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınan 12 otomobile el konuldu.

Soruşturmanın sonuçları

50 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Örgüt yapılanması içerisinde yer aldığı değerlendirilen 3 şüpheli , çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



