Çaldığı bisikleti beğenmeyince bırakıp motosikleti götürdü

Denizli'nin Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan ilginç hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, önce çaldığı bisikletle olay yerine geldi. Ardından park halindeki bir motosikleti gözüne kestiren şahıs, bisikletini yol kenarına bırakarak motosikletin yakıt deposunu kontrol etti.

Sonrasında ise bisikleti bırakıp motosikleti alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Sabah aracına binmek için dışarı çıkan M. Serhat U., motosikletinin yerinde olmadığını fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen motosiklet sahibi, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olayın detayları

Şüpheli şahıs gece saatlerinde bisikletle olay yerine geldi.

Park halindeki motosikleti gözüne kestirip bisikletini yol kenarına bıraktı.

Motosikletin yakıt deposunu kontrol ettikten sonra bisikleti bırakıp motosikleti çaldı.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekiplerinin çalışmaları

Olayın ardından Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızını yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, hırsızın olay yerinde bıraktığı bisikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Çalıntı bisikletin sahibi bulunarak aracı kendisine teslim edildi.



