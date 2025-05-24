Muğla'da FETÖ operasyonu! Firari yakalandı
Muğla'nın Ula ilçesinde FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şahıs yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 10:46, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 10:49
Muğla'nın Ula ilçesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Ula İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan bir şahıs yakalandı.
Bu operasyon, ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen titiz çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi. Yakalanan şahsın, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonun Detayları
- Ula İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalama gerçekleşti.
- Yakalanan şahıs, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranıyordu.
- Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
- Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.