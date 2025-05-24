İstanbul'da en düşük nikah kıydırma bedeli bin 10, en yüksek 16 bin 210 lira

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte nikah sezonu açıldı ve İstanbul'un farklı ilçelerinde nikah fiyatları önemli ölçüde değişkenlik gösteriyor.

Hafta içi ve hafta sonu fiyatları arasında farklar bulunurken, nikah memurunun düğün salonuna davet edilmesi durumunda ücretler neredeyse iki katına çıkabiliyor. Kadıköy Belediyesi en pahalı nikahı 8 bin 710 lira ile sunarken, en uygun fiyat Esenler Belediyesinde bin 10 lira olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, oturulan ilçe dışında nikah kıydırmak isteyenler için ekstra ücretler talep ediliyor.

İstanbul'daki Belediyelerin Nikah Fiyatları

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi 5 bin 710 lira , hafta sonu 8 bin 710 lira . Nikah memuru düğün salonuna gelirse 16 bin 210 lira . Başvuru için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 5 adet vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu gerekiyor.

Hafta içi , hafta sonu . Nikah memuru düğün salonuna gelirse . Başvuru için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, ve sağlık raporu gerekiyor. Esenler Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi ve hafta sonu bin 10 lira . Gerekli evraklar: Nüfus cüzdanı aslı, sağlık raporu ve 3-4 adet vesikalık fotoğraf .

Hafta içi ve hafta sonu . Gerekli evraklar: Nüfus cüzdanı aslı, sağlık raporu ve . Ataşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi 2 bin 462 lira , hafta sonu 6 bin 602 lira . Başka ilçede oturanlar için farklı fiyatlar uygulanıyor. Müracaat için aile hekiminden sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotoğrafları ve 5 adet vesikalık fotoğraf .

Hafta içi , hafta sonu . Başka ilçede oturanlar için farklı fiyatlar uygulanıyor. Müracaat için aile hekiminden sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotoğrafları ve . Beyoğlu Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi 2 bin 510 lira , hafta sonu 3 bin 510 lira . Nikah memuru düğün salonuna gelirse 6 bin 10 lira . Gerekli belgeler: Sağlık raporu, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 3 adet vesikalık fotoğraf .

Hafta içi , hafta sonu . Nikah memuru düğün salonuna gelirse . Gerekli belgeler: Sağlık raporu, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, . Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi 4 bin lira + bin 10 lira cüzdan bedeli , hafta sonu 5 bin lira + bin 10 lira cüzdan bedeli . Başvuru için 5 adet renkli vesikalık fotoğraf , sağlık raporu ve güncel kimlikler gerekiyor.

Hafta içi , hafta sonu . Başvuru için , sağlık raporu ve güncel kimlikler gerekiyor. Bağcılar Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi bin 500 lira , hafta sonu 2 bin 100 lira . İlçe dışı hafta sonu fiyatı 3 bin lira . Nüfus cüzdanı, sağlık raporu ve 4 adet vesikalık fotoğraf .

Hafta içi , hafta sonu . İlçe dışı hafta sonu fiyatı . Nüfus cüzdanı, sağlık raporu ve . Esenyurt Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi 2 bin 10 lira , hafta sonu 3 bin 360 lira . Gerekli evraklar: Kimlik aslı ve fotokopisi, sağlık raporu ve 5 adet vesikalık fotoğraf .

Hafta içi , hafta sonu . Gerekli evraklar: Kimlik aslı ve fotokopisi, sağlık raporu ve . Sultangazi Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi 2 bin 10 lira , hafta sonu 3 bin 510 lira . Müracaat için nüfus cüzdanı aslı, sağlık raporu ve 3 adet vesikalık fotoğraf .

Hafta içi , hafta sonu . Müracaat için nüfus cüzdanı aslı, sağlık raporu ve . Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi 3 bin 510 lira , hafta sonu 5 bin 510 lira . Başvuru için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, sağlık raporu ve 6 adet vesikalık fotoğraf .

Hafta içi , hafta sonu . Başvuru için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, sağlık raporu ve . Sancaktepe Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi 2 bin 500 lira, hafta sonu 5 bin lira. Başvuru için sağlık raporu, nüfus cüzdanı ve 4 adet vesikalık fotoğraf.

Nikah Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Nikah başvurusu yapacak çiftlerden genellikle aşağıdaki belgeler istenmektedir:

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Sağlık raporu (aile hekiminden veya sağlık kuruluşundan)

Vesikalık fotoğraf (adet belediyeye göre değişmektedir)

Bazı belediyeler başvuruları evlilik tarihinden en fazla6 ay önce kabul etmektedir. Gerekli belgeler ve güncel fiyatlar için ilgili belediyenin internet sitesi veya birimiyle iletişime geçilmesi önerilir.



