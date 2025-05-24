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İstanbul'da en düşük nikah kıydırma bedeli bin 10, en yüksek 16 bin 210 lira

İstanbul'da nikah fiyatları ilçelere göre değişkenlik gösteriyor. 'Hafta içi' ve 'hafta sonu' olarak değişkenlik gösteren fiyatlar, nikah memuru düğün salonuna davet edildiğinde ikiye katlanıyor. 8 bin 710 lira ile en pahalı nikah Kadıköy Belediyesi'nde en ucuzu ise bin 10 lira olarak Esenler Belediyesi'nde kıyılıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 10:54, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 10:56
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İstanbul'da en düşük nikah kıydırma bedeli bin 10, en yüksek 16 bin 210 lira

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte nikah sezonu açıldı ve İstanbul'un farklı ilçelerinde nikah fiyatları önemli ölçüde değişkenlik gösteriyor.

Hafta içi ve hafta sonu fiyatları arasında farklar bulunurken, nikah memurunun düğün salonuna davet edilmesi durumunda ücretler neredeyse iki katına çıkabiliyor. Kadıköy Belediyesi en pahalı nikahı 8 bin 710 lira ile sunarken, en uygun fiyat Esenler Belediyesinde bin 10 lira olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, oturulan ilçe dışında nikah kıydırmak isteyenler için ekstra ücretler talep ediliyor.

İstanbul'daki Belediyelerin Nikah Fiyatları

  • Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi 5 bin 710 lira, hafta sonu 8 bin 710 lira. Nikah memuru düğün salonuna gelirse 16 bin 210 lira. Başvuru için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 5 adet vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu gerekiyor.
  • Esenler Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi ve hafta sonu bin 10 lira. Gerekli evraklar: Nüfus cüzdanı aslı, sağlık raporu ve 3-4 adet vesikalık fotoğraf.
  • Ataşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi 2 bin 462 lira, hafta sonu 6 bin 602 lira. Başka ilçede oturanlar için farklı fiyatlar uygulanıyor. Müracaat için aile hekiminden sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotoğrafları ve 5 adet vesikalık fotoğraf.
  • Beyoğlu Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi 2 bin 510 lira, hafta sonu 3 bin 510 lira. Nikah memuru düğün salonuna gelirse 6 bin 10 lira. Gerekli belgeler: Sağlık raporu, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 3 adet vesikalık fotoğraf.
  • Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi 4 bin lira + bin 10 lira cüzdan bedeli, hafta sonu 5 bin lira + bin 10 lira cüzdan bedeli. Başvuru için 5 adet renkli vesikalık fotoğraf, sağlık raporu ve güncel kimlikler gerekiyor.
  • Bağcılar Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi bin 500 lira, hafta sonu 2 bin 100 lira. İlçe dışı hafta sonu fiyatı 3 bin lira. Nüfus cüzdanı, sağlık raporu ve 4 adet vesikalık fotoğraf.
  • Esenyurt Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi 2 bin 10 lira, hafta sonu 3 bin 360 lira. Gerekli evraklar: Kimlik aslı ve fotokopisi, sağlık raporu ve 5 adet vesikalık fotoğraf.
  • Sultangazi Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi 2 bin 10 lira, hafta sonu 3 bin 510 lira. Müracaat için nüfus cüzdanı aslı, sağlık raporu ve 3 adet vesikalık fotoğraf.
  • Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi 3 bin 510 lira, hafta sonu 5 bin 510 lira. Başvuru için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, sağlık raporu ve 6 adet vesikalık fotoğraf.
  • Sancaktepe Belediyesi Evlendirme Dairesi: Hafta içi 2 bin 500 lira, hafta sonu 5 bin lira. Başvuru için sağlık raporu, nüfus cüzdanı ve 4 adet vesikalık fotoğraf.

Nikah Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Nikah başvurusu yapacak çiftlerden genellikle aşağıdaki belgeler istenmektedir:

  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Sağlık raporu (aile hekiminden veya sağlık kuruluşundan)
  • Vesikalık fotoğraf (adet belediyeye göre değişmektedir)

Bazı belediyeler başvuruları evlilik tarihinden en fazla6 ay önce kabul etmektedir. Gerekli belgeler ve güncel fiyatlar için ilgili belediyenin internet sitesi veya birimiyle iletişime geçilmesi önerilir.


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