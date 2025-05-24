Devrilen traktördeki ortaokul öğrencisi Edanur öldü

Burdur'da meydana gelen traktör kazasında üzücü bir olay yaşandı.

Taşkapı köyü Yassıca mevkisinde dün saat 18.00 sıralarında gerçekleşen kazada, Kamil Kubilay (22) yönetimindeki 15 NZ 681 plakalı traktör şarampole devrildi. Traktörde bulunan aile üyeleri yaralanırken, ortaokul öğrencisi Edanur Kubilay (11) hayatını kaybetti. Olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Edanur Kubilay'ın, Taşkapı Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Kazada Yaralananlar ve Tedavi Süreci

Kamil Kubilay (22) - Sürücü

(22) - Sürücü Şerife Kubilay (46)

(46) Fatma Kubilay (41)

(41) Yiğit Kubilay (9) - Taşkapı Şehit Mükerrem Varol İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi, ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

(9) - Taşkapı Şehit Mükerrem Varol İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi, ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Edanur Kubilay (11) - Hayatını kaybetti.

Olayla İlgili Soruşturma

Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.