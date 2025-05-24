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Sena'nın yardım çığlığı: Kadın cinayeti olarak anılmak istemiyorum

Konya'da eski eşinin şiddetine maruz kalan Sena Ceran, yaşadıklarını anlattı. 'Kadın cinayeti olarak anılmak istemiyorum' dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 11:29, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 12:00
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Sena'nın yardım çığlığı: Kadın cinayeti olarak anılmak istemiyorum

Konya'da yaklaşık 1 yıl önce Fatih Çiftçi'den boşanan Sena Ceran, uzaklaştırma kararına rağmen eski eşi tarafından defalarca darbedildi. Ceran, yaşadığı şiddet olaylarının ardından, "Kadın cinayeti olarak anılmak istemiyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı. Boşanma sürecinde ve sonrasında yaşananlar, kadına yönelik şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Ceran, eski eşinin tehditleri ve saldırıları nedeniyle hem kendisi hem de ailesi için defalarca şikayette bulundu. Olaylar sonucunda Fatih Çiftçi, 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan 10 ay hapis cezası aldı ve tutuklandı.

Yaşanan Şiddet Olayları

  • Sena Ceran, eski eşi tarafından sürekli takip edildi ve tehdit edildi.
  • Uzaklaştırma kararına rağmen defalarca darbedildi.
  • 18 Mayıs'ta çalıştığı markette zorla dışarı çıkarılarak tekme ve yumruklarla darbedildi.
  • Ceran, çevredekiler tarafından kurtarıldı ve hastanede tedavi gördü.
  • Fatih Çiftçi, gözaltına alındıktan sonra 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Yerde Defalarca Yumrukladı"

Sena Ceran, "6 yıllık evliydik, gayet mutluyduk. Ama eşim madde illetine bulaştığı için boşanmak durumunda kaldık. Ancak boşandıktan sonra eşimin şiddet eğilimli hareketlerinden kurtulamadım. Sürekli peşimde dolanmaya ve beni takip etmeye devam etti. Son 1 yıl içerisinde çok fazla darp olayı yaşadım. Birkaç gün önce bıçaklı bir şekilde iş yerime baskına geldi. Beni dışarı sürükleyerek çıkardı. Yerde defalarca yumruklayarak darbetti. Beni bıçaklamaya çalıştı ancak elindeki bıçak kemerime geldiği için korundum. Ölmek istemiyorum. Adalet istiyorum. Benim bir evladım var, kadın cinayeti olarak anılmak istemiyorum" dedi.

"Elimden Gelen Her Şeyi Yaptım"

Sena Ceran, "Karşıdaki şahsın tedavi edilmesini istiyorum. Benim gözümün morluğu, vücudumdaki morluklar geçecek ama ruhsal bir şekilde fazla incindim. Kendi hayatıma normal bir şekilde devam etmek istiyorum. Evliliğimizde bana hiç şiddet göstermedi. Gayet normal bir evlilik yaşıyorduk. Eski eşimin madde kullanmasıyla kabus günlerimiz başladı. Eski eşimin tedavi olması için elimden geleni yaptım. AMATEM'e götürdüm. Ancak kurtaramadım. Eski eşimin ailesi de bu durumdan mustarip. Ailesi bile ona karşı uzaklaştırma aldılar" diye konuştu.


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