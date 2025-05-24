Taşımalı eğitimden 133 bin 893 engelli öğrenci yararlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıkları iş birliğiyle yürütülen Taşımalı Eğitim Projesi sayesinde, 133 bin 893 engelli öğrencinin eğitime erişimi sağlanıyor. Bu proje, engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz ve güvenli şekilde ulaşmalarını mümkün kılarak eğitimde fırsat eşitliğini destekliyor. Ayrıca, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımı hedefleniyor. Proje kapsamında, engelli öğrencilerin okula gitme oranlarının artırılması, eğitim ve öğretimin teşvik edilmesi, okul sevgisinin kazandırılması ve ulaşımda yaşanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor.

Taşımalı Eğitim Projesi'nin Kapsamı

2004-2005 öğretim yılından bu yana özel eğitime gereksinim duyan engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz ulaşımı sağlanıyor.

bu yana özel eğitime gereksinim duyan engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz ulaşımı sağlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı resmi özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları öğrencileri ve yaygın kursiyerler bu programdan yararlanabiliyor.

na bağlı resmi özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları öğrencileri ve yaygın kursiyerler bu programdan yararlanabiliyor. Tüm engelli grupları projeden faydalanabiliyor.

Projenin Hedefleri

Engelli öğrencilerin okullarına daha kolay erişimini sağlamak

Okula gitme oranlarını artırmak

Eğitim ve öğretimi teşvik etmek

Okul sevgisinin oluşmasına katkı sağlamak

Ulaşımda yaşanan sorunları gidermek

Engelli bireylerin sosyal hayatın her safhasında kendilerine yer bulabilmesini sağlamak

Öğrenci Sayısında Artış ve Kaynak Kullanımı

Projenin başladığı yılda taşımalı eğitimden yararlanan engelli öğrenci sayısı 6 bin 901 iken, bu sayı günümüzde 133 bin 893'e yükseldi. Ayrıca, geçen yıl engelli öğrencilere yönelik taşımalı eğitim kapsamında 6,4 milyar lira kaynak kullanıldı.



