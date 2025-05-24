AK Parti, grup yönetimini belirleyecek

AK Parti Grubu, 28 Mayıs Çarşamba günü basına kapalı olarak toplanacak. Bu toplantıda, grup yönetiminin belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapılacak.

Bu süreç, partinin iç işleyişinin düzenlenmesi ve yönetim kadrosunun oluşturulması açısından büyük önem taşıyor.

TBMM Başkanlık Seçimi ve Sonrası

AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle 28. Dönem ikinci devre başkanlık seçiminin ardından, 11 Haziran'da TBMM Başkanlık Divanında görev alacakları belirleyecek. Bu süreçte, yeni başkan ve divan üyeleri seçilerek Meclis'in işleyişi sağlanacak.

Seçim Takvimi

TBMM Başkanı seçiminin 3 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

gerçekleştirilmesi planlanıyor. Komisyon başkanı seçimlerinin ise 12 Haziran Perşembe günü yapılması bekleniyor.

Anayasa ve TBMM İç Tüzüğü hükümleri gereğince, bu seçimler belirlenen tarihlerde yapılacak ve Meclis'teki görev dağılımı netleşmiş olacak.



