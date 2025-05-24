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Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, Silivri Cezaevi'nde evlilik kararı aldı.

Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 13:04, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 13:05
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Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde, 28 Mayıs tarihinde evleneceğini açıkladı.

Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özel hayatına dair önemli bir gelişmeyi duyurdu. Tutukluluğu nedeniyle planladıkları evliliğin engellenmemesi için bu kararı aldıklarını belirtti.

Gökce, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • "Çok kıymetli dostlar, Sevgili arkadaşlar, Bugün sizlerle kendi özel hayatımla ilgili bir haber vermek istiyorum."
  • "Sevgili 'hayat arkadaşım' Filiz Kahveci ile daha önce bu yaz için planladığımız 'Evlilik' kararımıza bu tutukluluk ya da hukuksuzluk engel olamasın istedik."
  • "Bu haksızlık ve zulüm karşısında hayalimizden, hayatımızdan vazgeçmeme kararı aldık."
  • "Yaşadığımız burukluğa rağmen bu mutlu ve özel haberi sizlerle paylaşırken her haliyle bu hukuksuz dönemi tertemiz bir evlilikle tarihe bir başka açıdan da 'not düşmek' istediğimizi ifade etmeliyim."

Nikah Detayları ve Duygular

Cezaevinde zorlu ve imkansız koşullar altında, bir aksilik olmazsa 28 Mayıs'ta nikah kıyılacak. Ancak, aileler dahil kimse davet edilemiyor; katılım için bakanlık izni gerekiyor. Gökce, tüm dostlarının samimi tebriklerini ve sıcak dileklerini hissettiklerini belirterek, mutluluklarını ve burukluklarını paylaşmak istediklerini vurguladı.

Filiz-Buğra çifti, içten sevgi ve selamlarını ileterek herkese teşekkür etti.


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