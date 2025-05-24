Iğdır'da 2 milyar TL'lik uyuşturucu operasyonu
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği operasyonda, Dilucu Gümrük Kapısı'nda rekor miktarda uyuşturucu yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 14:00, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 14:01
Ticaret Bakanlığı, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, piyasa değeri 2 milyar 73 milyon lira olan 691 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bu operasyon, ülkemizde yasa dışı uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.
Operasyonun Detayları
- Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda yürütülen faaliyetler kapsamında, ülkemize giriş yapmak üzere Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen transit yük taşıyan bir tır riskli olarak değerlendirildi.
- Araçta yapılan X-Ray kontrolü sonrasında, narkotik dedektör köpeğimiz Faça'nın da katılımıyla detaylı arama gerçekleştirildi.
- Yapılan kontroller sonucunda, yasal yük içerisine gizlenmiş halde 691 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
- Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 73 milyon TL olduğu tespit edildi.
Soruşturma Süreci
Olayla ilgili soruşturma, Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir. Bu tür operasyonlar, ülkemizin güvenliği ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.