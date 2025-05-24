Kahve fiyatlarında sert düşüş

Küresel arzın artacağı beklentisi, kahve fiyatlarında son dönemde sert düşüşlere neden oldu. Özellikle dünyanın önde gelen kahve üreticilerinin üretim tahminlerini artıracağına yönelik beklentiler, fiyatlardaki bu düşüşte önemli bir rol oynadı.

ABD Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, Brezilya'nın 2025/26 kahve üretiminin yıllık yüzde 0,5 artışla 65 milyon torbaya, Vietnam'ın ise yüzde 6,9 artışla 31 milyon torbaya çıkması bekleniyor. Ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin devam etmesi ve bunun talep üzerindeki olumsuz etkileri de fiyatların gerilemesinde etkili oluyor.

Kahve Fiyatlarındaki Düşüşün Nedenleri

Brezilya ulusal gıda tedarik ajansı Conab , ülkenin 2025 kahve üretiminin ocak tahminine göre yüzde 7,5'lik artışla toplam 55,7 milyon çuval olmasının beklendiğini bildirdi.

, ülkenin 2025 kahve üretiminin ocak tahminine göre olmasının beklendiğini bildirdi. ABD'de faaliyet gösteren Intercontinental Exchange (ICE) emtia borsasında, kahvenin libre fiyatı nisan ayı sonuna kıyasla yüzde 10'un üzerinde düşerek 3,58 dolara kadar geriledi.

emtia borsasında, kahvenin libre fiyatı nisan ayı sonuna kıyasla kadar geriledi. Kahvenin libre fiyatı bu yıl 4,30 dolarla rekor seviyeyi görmüştü. Brezilya'da yüksek hava sıcaklıkları ve yağışsız dönemler rekolteyi düşürmüştü.

görmüştü. Brezilya'da yüksek hava sıcaklıkları ve yağışsız dönemler rekolteyi düşürmüştü. Vietnam'da geçen yıl hava koşulları nedeniyle üretimde düşüşler yaşandı. Fiyatların yükselmesi alıcıların çekimser kalmasına yol açtı.

Uzun vadeli alımların ertelenmesi de kahve talebini olumsuz etkiledi.

Küresel Üretimdeki Artış ve Fiyatlara Etkisi

Kolombiya'da kahve üretiminin 29 yılın en yüksek seviyelerine çıkması , fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı.

, fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı. Dünyanın en büyük üçüncü kahve üreticisi olan Kolombiya'da rekoltedeki artış, Brezilya'da beklenen yağışlar ve üreticilerin yüksek fiyatlardan dolayı alımda çekimser kalması, kar satışlarını beraberinde getirdi.

Uzman Görüşleri ve Gelecek Beklentileri

Londra merkezli Fastmarkets Tarım Kıdemli Analisti Tore Alden, kahve fiyatlarının özellikle Brezilya'nın güneyindeki bazı üretim bölgelerinde yaşanan hava sorunları nedeniyle önemli ölçüde arttığını belirtti. La Nina'nın sona ermesiyle hava durumlarından kaynaklı risklerin ortadan kalkabileceğini ifade eden Alden, "Bununla birlikte, enflasyona ilişkin genel endişeler göz önüne alındığında, emtia piyasalarına yatırım yapan önemli miktarda kurumsal yatırımcılar olabilir ve bu da söz konusu riskin ortadan kalkması için gereken süreyi uzatabilir" dedi. Ayrıca, "Üretimde veya talepte yapısal bir değişiklik olmadığı sürece kahve fiyatlarının düşmeye devam etmesi daha olası görünüyor" ifadelerini kullandı.



