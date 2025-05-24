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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Şara, İstanbul'da kritik konuları görüştü. PKK/YPG, İsrail saldırıları ve ABD yaptırımları gündemde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 14:44, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 14:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme saat 14.00'te başladı.

Bu önemli buluşmada iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel güvenlik ve güncel gelişmeler ele alınıyor. Toplantının gündeminde, terörle mücadele, Suriye'deki PKK/YPG varlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik artan saldırıları ve Amerika'nın Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması gibi kritik başlıklar bulunuyor.

Görüşmenin Gündem Maddeleri

  • Türkiye-Suriye ilişkileri
  • Terörle mücadele
  • PKK/YPG'nın Suriye'deki varlığı
  • İsrail'in Suriye'ye saldırıları
  • Amerika'nın Suriye yaptırımlarının kaldırılması

Bakanlar da Dolmabahçe'de

Dolmabahçe'deki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu. Bu üst düzey katılım, toplantının önemini ve kapsamını artırıyor.


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