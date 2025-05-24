Adana'da 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi
Adana'da jandarma ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda, depoda saklanan 3 ton mühürsüz ve bozulmuş kırmızı et ele geçirildi. Etlerin tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirildi ve imha edilmek üzere zabıtaya teslim edildi. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 15:11, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 15:13
Adana jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen 3 ton bozulmuş ve mühürsüz kırmızı et ele geçirildi.
İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen bozulmuş ete el koyarken, olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bu operasyon, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.
Operasyonun Detayları
- Jandarma ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
- Depoda yapılan aramada, yaklaşık 3 ton mühürsüz ve faturası olmayan bozulmuş et bulundu.
- İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen etten numune aldı.
- Bozulmuş etler, imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.
Şüpheliler Hakkında İşlem
Olayla ilgili olarak N.S. ve H.K. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu tür operasyonlar, gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.