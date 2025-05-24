Suçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri Toplantısı

Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları, Azerbaycan'da düzenlenen 2. toplantıda terör, uyuşturucu, siber suçlar ve düzensiz göçle mücadele stratejilerini görüştü. Ayrıca, Suçla Mücadele Konseyi'nin kurulması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, üye ve gözlemci ülkeler olarak sınır aşan suçlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek Azerbaycan'a ev sahipliği için teşekkür etti. Toplantıya Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan da katıldı.

Terör, uyuşturucu, siber suçlar, düzensiz göç ile mücadele, İçişleri Hizmetlerinin Dijitalleşmesi ve Türk Devletleri Teşkilatı Suçla Mücadele Konseyi'nin kurulması, toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Yerlikaya, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleri olarak sınır aşan suçlar başta olmak üzere, suçla ve suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik misafirperverliği için Azerbaycan İçişleri Bakanı Sayın Vilayet Eyvazov'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantının Gündem Maddeleri

Terörle mücadele

Uyuşturucu ile mücadele

Siber suçlarla mücadele

Düzensiz göçle mücadele

İçişleri Hizmetlerinin Dijitalleşmesi

Suçla Mücadele Konseyi'nin kurulması

Katılımcı Ülkeler

Azerbaycan

Kazakistan

Kırgızistan

Özbekistan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (gözlemci)

(gözlemci) Macaristan (gözlemci)

Ali Yerlikaya, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ve gözlemci ülkeleriyle birlikte sınır aşan suçlarla mücadelede kararlılıkla hareket edeceklerini vurguladı.