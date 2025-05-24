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10 Yaşındaki Çocuğuna Araç Kullandıran Şahsa 21 Bin TL Ceza

Kayseri'de bir baba, 10 yaşındaki oğluna araç kullandırdı ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Şahsa 21 bin 656 TL para cezası kesildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 17:08, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 17:09
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10 Yaşındaki Çocuğuna Araç Kullandıran Şahsa 21 Bin TL Ceza

Kayseri'de yaşanan olayda, 10 yaşındaki oğluna araç kullandıran bir şahıs, bu anları sosyal medyada paylaştı. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar durumu ihbar etti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı ve sürücüyü kısa sürede tespit etti. C.Ö. isimli şahsa, 21 bin 656 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, şahıs psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edildi ve araç trafikten men edildi.

Olayın Detayları

  • C.Ö., oğluna araç kullandırdı ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
  • Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
  • Araç ve sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı.
  • 21 bin 656 TL para cezası kesildi.
  • Şahıs psikoteknik raporu için İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edildi.
  • Araç trafikten men edildi.

Adli İşlem Başlatıldı

Ayrıca, C.Ö. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı.

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