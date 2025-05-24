Bodrum'da Beton Mikseri ile Kamyon Arasında Kalan Sürücü Öldü
Bodrum Geriş Mahallesi'nde beton mikseri ile kamyon arasında sıkışan Aslan Akçakale hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 18:36, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 18:29
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazasında, Aslan Akçakale (49) hayatını kaybetti. Olay, saat 14.30 sıralarında Geriş Mahallesi'nde meydana geldi. Aslan Akçakale'nin kullandığı 34 BNM 492 plakalı beton mikseri, yokuş yukarı ilerlerken karşı yönden gelen İlkay Ç. (36) yönetimindeki 34 GJY 915 plakalı kamyon ile karşılaştı. Her iki araç da yolda durduktan sonra, Akçakale aracından inerek yola bakmak istedi. Bu sırada kamyon geriye doğru kaydı ve Akçakale, beton mikseri ile kamyon arasında sıkıştı.
Kaza Sonrası Gelişmeler
- Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan Akçakale'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
- Akçakale'nin cansız bedeni, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.