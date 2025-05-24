İzmir'de 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İzmir'de merkez üssü Menderes ilçesi olan 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin saat 20:06'da yaşandığı bildirildi. Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin son verileri aktardı. Sarsıntının yerin 4.6 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. İzmir ve çevresinde hissedilen bu deprem, vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. Yetkililer, depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Deprem Detayları

Merkez üssü: Menderes, İzmir

Menderes, İzmir Büyüklük: 3.2

3.2 Saat: 20:06

20:06 Derinlik: 4.6 kilometre

Kandilli Rasathanesi'nin Açıklaması

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü ve derinliği ile ilgili güncel verileri paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi. Deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ifade edildi.