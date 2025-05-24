Ersoy: Necip Fazıl Kısakürek, bize köklerimizi hatırlattı

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca (NFKKAV) Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisi açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NFKKAV Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Kısakürek Sönmezocak, Büyük Doğu Yayınları Genel Koordinatörü Emrah Kısakürek'in yanı sıra çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, serginin Necip Fazıl Kısakürek'in daha yakından tanınmasına ve daha doğru şekilde anlaşılmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Gerek kendi medeniyetimizde gerekse dünyanın farklı toplumlarındaki kültürün ve sanatın ilerleyişine yakından baktığımızda sürekliliğin ne denli önemli olduğunu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Bugün dünyada ayakları yere sağlam basan, sözünün ağırlığı olan hiçbir toplum nevzuhur değildir. Kendinden önce yaşamış olan bir kültürün, medeniyetin bir sonucu ve aynı zamanda taşıyıcısı olma özelliğine sahiptir. İşte bu sebeple bugün bize yakışan Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin yeniden tarih sahnesinde etkin rol üstlenmesi için geçmişle sağlam bir ilişki kurmaktır." ifadesini kullandı.

Geçmişte icra edilen tüm sanatların kendileri için derin anlamlar ifade ettiğini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Üstat Necip Fazıl bu açıdan sadece bir şair ya da yazar değildir. Onu farklı kılan, bir pırlanta gibi parlamasına neden olan şey aynı zamanda onun bize bu kadim geçmiş kültürümüzü hatırlatmasıdır. Necip Fazıl Kısakürek, her türlü baskıya, zorlamaya, şiddete hiçbir şekilde aldırış etmeden biz kimiz sorusuna hayati cevaplar vermiş bir fikir ve dava adamıdır. Necip Fazıl şiirleriyle, eserleriyle ve en önemlisi duruşuyla bu toprakları vatan bilmiş aziz milletimize nereden geldiğimizi, nerede durduğumuzu ve hangi yöne doğru hareket etmemiz gerektiğini göstermiş bir isimdir. Hedef gösterildi, yargılandı, mahkum edildi, hücreye atıldı ama sesi hiçbir zaman kısılmadı. Üstadın sesi dört duvarı aşıp Türkiye'nin dört bir köşesinde yankılandı, karşılık buldu. Hiçbir fiziki sınır onun kelimelerinin karşısında set olamadı. Necip Fazıl Kısakürek, bize köklerimizi hatırlattı. Hiçbir topluluk karşısında komplekse kapılmamamız gerektiğini, kültür, sanat, bilim, düşünce ve felsefe başta olmak üzere daha birçok farklı alanda çok güçlü bir geçmişe sahip olduğumuzu gösterdi. Bahsetmiş olduğum sürekliliğe işaret etti. Dolayısıyla onun mirasını yaşatmak bizim görevimizdir."

Sergi, 29 Mayıs'a kadar görülebilecek

NFKKAV Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Kısakürek Sönmezocak ise bu seneki sergide amcaları Mehmed Kısakürek'in hatırasına da yer verdiklerini aktararak, Mehmed Kısakürek'in babasının külliyatıyla şekillendirdiği ruh ve sanat manasına kendisini siper ettiğini söyledi.

Sönmezocak, 2005 yılında Mehmed Kısakürek'in Necip Fazıl Kısakürek'in İstanbul'a dair yazılarından derlediği "İstanbul'a Hasret" kitabının önsüzündeki metni okuyarak sürdürdü:

"Ben İstanbulluyum, annem de babam gibi İstanbulluydu. Onun babası ve anası da tıpkı baba tarafımda olduğum gibi yine İstanbullu... Babamın ve annemin dadıları, hizmetkarları, esnaflar, komşuları ve bütün dostları... Zevkleri, edaları, üslupları, ölçüleriyle onlar son çakıntıları, pırıltıları ve izlerine bakarak benim İstanbul sandığım ve aşık olduğum yeri, kendi artist dünyaları içinde bana İstanbullu, tam bir İstanbullu gibi yaşatanlardı. İşte ben böyle İstanbulluyum. Ne hazin bir saadet."

Sergide ziyaretçilerin Necip Fazıl Kısakürek'le sohbet etmesini sağlayacak yapay zeka teknolojisini kullandıklarına dikkati çekerek, "Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Mehmet Nuri Ersoy'a ve onun nezdinde bakanlık çalışanlarına, bizimle bu yolda maddi ve manevi destekleriyle yürüyen Halkbank ve Türk Telekom ailesine, ismen görülmeyen dede dostlarına ve sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

AKM Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi, 29 Mayıs'a kadar görülebilecek.